Este lunes comenzó «Otro día perdido«, por la pantalla de El Trece y con la conducción de Mario Pergolini. El mediático recibió una crítica por parte de un periodista que no le gustó para nada y lo confesó en vivo. Mirá acá lo que dijo.

El enojo de Mario Pergolini con un periodista que le dijo «gordo»

«Otro día perdido» es la nueva apuesta de Telefe. Con una gran producción, entrevistas diarias, diversas secciones y el humor que lo caracteriza, Pergolini volvió a la televisión luego de 15 años. Como era de esperarse, los comentarios negativos hacia el programa no tardaron en llegar y este miércoles hablaron sobre el tema.

El conductor del programa decidió enfrentar las críticas de sus detractores y reveló cuál fue la que más le dolió. Pergolini contó que no le gustó para nada lo que dijo Rodrigo Lussich, periodista de Intrusos.

«En el día de ayer vi todas las críticas de los programas de televisión», comenzó. Luego, redobló la apuesta: «Me han dicho de todo. Me han reboleado piedras. Está bien, yo he reboleado piedras. Cuando reboleás piedras te vuelven adoquines. Así es la vida, me la banco».

Sus compañeros del programa le consultaron sobre si había recibido algún comentario positivo y él respondió rápidamente: «“Ninguno me tiró buena onda. Nada«, dijo entre risas.

Después de estas palabras, Pergolini mostró un clip donde el periodista de espectáculos criticó específicamente la figura del conductor: «Y ahora aburguesado, con la panza un poco más crecida en el sentido que ya en un punto sos un señor un poco más grande, no por la panza en sí misma sino porque es un señor que ya peina canas, está con el habano, el whisky y la zapan», dijo Lussich.

Al finalizar el video, Mario dio su descargo tras estas duras palabras: «Me dijo viejo, aburguesado y gordo me tiró«, enfatizó. Para cerrar el tema, el conductor decidió decir una ironía, con un toque de verdad: «Aburguesado puede ser pero gordo me dio por las pelotas para ser sincero ¿No era que no se hablaba mal de los cuerpos?”.

Cris Morena plantó a Mario Pergolini en su debut y desató un escándalo detrás de cámaras

En Sálvese quien pueda, Yanina Latorre detalló los escandalosos motivos que llevaron a la creadora de Casi Ángeles a pegar “el faltazo” en el programa de Pergolini: «Cris Morena estaba invitada al programa de Pergolini del 17 de julio«, aclaró.

Según la información que compartió la conductora en su programa, la productora negó su aparición por una insólita razón: “Por una cuestión de ego de no ser la primera mujer invitada. Le molestó que la primera haya sido Cazzu”. Y cerró: “La segunda fue que ‘no quería tanta exposición en este momento’, ni que midiera 48 puntos. Y la tercera fue que se sentía mal«.