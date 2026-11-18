Marta Fort confirmó su separación de Juan Manuel Ramírez y sorprendió con un contundente mensaje en sus redes sociales. La hija de Ricardo Fort anunció que volvió a estar soltera después de una relación que había comenzado meses atrás y que se había oficializado públicamente en septiembre.

Según informó Primicias Ya (A24), la participante de MasterChef Celebrity decidió comunicar la ruptura a través de una historia de Instagram. Aunque no reveló los motivos que llevaron al final del noviazgo, dejó una frase que generó especulaciones sobre su expareja.

Marta Fort anunció su separación con un contundente mensaje

La joven utilizó sus historias de Instagram para confirmar que su relación sentimental había llegado a su fin.

“Quiero comunicar como hice mi relación pública, que no sigo más en pareja”, escribió sobre un fondo negro.

Sin embargo, la segunda parte del mensaje fue la que más llamó la atención.

“Mi vida y exposición es mucha información para inseguros”, expresó.

La frase fue interpretada como una posible indirecta hacia Juan Manuel Ramírez, aunque Marta no confirmó que la inseguridad haya sido el motivo de la ruptura.

Para cerrar, agregó un comentario con humor dirigido al canal de streaming Blender: “Así que… @estoesblender, ¿seguimos con el casting?”.

Quién es Juan Manuel Ramírez, el exnovio de Marta Fort

Juan Manuel Ramírez es un joven uruguayo de 28 años dedicado a la compraventa de vehículos. Su historia con Marta Fort comenzó en junio de 2026, después de que ella participara de una propuesta de Blender at Night, el programa conducido por José María Listorti, para conocer posibles candidatos.

Tras intercambiar mensajes, comenzaron a verse y compartieron distintos viajes.

El 11 de septiembre oficializaron su noviazgo en vivo, cuando Ramírez sorprendió a Marta con una propuesta frente a las cámaras.

“¿Querés ser mi novia?”, le preguntó. Ella respondió afirmativamente y ambos sellaron el momento con un beso.

Sin embargo, apenas dos meses después, Marta Fort confirmó que la relación terminó.

Por el momento, la joven no brindó más detalles sobre los motivos de la separación y Ramírez no realizó declaraciones públicas conocidas sobre la ruptura.

Con un mensaje directo y una inesperada referencia al casting que dio origen al romance, Marta Fort anunció el final de su noviazgo y dejó en claro que comienza una nueva etapa sentimental.