Marta Fort volvió a hablar de su separación de Juan Manuel Ramírez y reveló un detalle hasta ahora desconocido sobre los problemas que atravesaba la pareja. La hija de Ricardo Fort aseguró que su situación económica generaba incomodidad en su exnovio y explicó que, durante la relación, sentía que debía modificar su comportamiento para evitar conflictos.

Según informó TN este jueves 19 de noviembre, las declaraciones surgieron durante una conversación con José María Listorti en el programa de streaming Blender. Allí, Marta profundizó sobre las diferencias que existían entre ambos y sorprendió al contar cómo influía el dinero en la relación.

Marta Fort reveló cómo afectaba el dinero a su relación

La influencer explicó que Juan Manuel Ramírez, un empresario uruguayo dedicado a la compraventa de automóviles, no estaba acostumbrado a relacionarse con alguien de su nivel de exposición pública y situación económica.

“También le sorprendía mucho mi pasar económico y se sentía inseguro por ese tema”, aseguró.

Durante la conversación, José María Listorti quiso saber si esa percepción era una interpretación personal o si su expareja se lo había manifestado directamente.

Marta respondió que él mismo se lo había reconocido.

La joven explicó que comprendía las diferencias entre sus realidades, pero sostuvo que esa situación había terminado condicionando la dinámica cotidiana de la pareja.

La contundente frase de Marta Fort sobre su exnovio

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista llegó cuando la hija de Ricardo Fort describió cómo se sentía durante el noviazgo.

“Tenía que rebajarme un poco a su nivel”, afirmó.

Con esa frase, Marta intentó explicar que, según su versión, debía adaptar constantemente su comportamiento al estado de ánimo de su pareja.

También aseguró que la situación le generaba un desgaste porque sentía que tenía que estar pendiente de cómo se encontraba él cada día.

Sus declaraciones se sumaron a los cuestionamientos que había realizado anteriormente, cuando señaló que la inseguridad de Ramírez había sido uno de los principales problemas de la relación.

Qué dijo el exnovio de Marta Fort sobre la separación

Juan Manuel Ramírez también dio su versión después de que la influencer anunciara públicamente el final del noviazgo.

El joven aseguró que algunas de las afirmaciones que circulaban sobre él no eran ciertas y sostuvo que prefería no revelar detalles de la intimidad de la pareja.

Además, según contó la periodista Pochi en Puro Show, Ramírez afirmó que había sido él quien decidió terminar la relación porque existían situaciones cotidianas con las que no se sentía cómodo.

De esta manera, ambos mantienen versiones diferentes sobre los motivos de la ruptura.

Cómo comenzó la relación de Marta Fort y Juan Manuel Ramírez

La historia de amor había comenzado de una manera particular: Marta Fort organizó un casting para encontrar novio durante una participación en el streaming Blender.

Entre los interesados apareció Juan Manuel Ramírez, un joven uruguayo con quien comenzó a conocerse y posteriormente inició una relación.

Durante los meses siguientes compartieron viajes y publicaciones en redes sociales, hasta que la influencer confirmó la separación el miércoles 18 de noviembre.

Ahora, las nuevas declaraciones de Marta incorporaron otro elemento al conflicto: las diferencias económicas y la manera en que, según su relato, influyeron en la convivencia emocional de la pareja.