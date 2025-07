El feroz cruce de Yanina Latorre contra Viviana Colmenero: «Hace 20 años que llorás en la tele»

La ex Gran Hermano, Viviana Colmenero, brindó declaraciones sobre LAM y sobre Yanina Latorre, sosteniendo que no le tiene miedo y que, si bien sabe lo que la panelista genera a nivel televisión, no sabe cuál sería el legado que la conductora de SQP deje cuando se retire de los medios.

Yanina Latorre le respondió con todo a Viviana Colmenero y confirmó su unipersonal

La “angelita” reaccionó a las palabras de Colmenero en vivo y la destrozó por cuestionar “su legado”: “Mi legado es, primero la comunidad que tengo, la gente que me sigue”.

“Tengo un programa propio. Soy entretenida. Tengo una comunidad hermosa, tengo un programa de radio que se llama Yanina, algo bien debo estar haciendo, soy el programa más escuchado de la radio. Estoy acá y soy casi todos los días, el segundo programa más visto”, siguió enumerando sus logros.

“Vivi, evidentemente dejé un legado. Laburo todos los días y tengo una comunidad de gente hermosa. Y vos hace 20 años que estás llorando en la tele”, cruzó a la ganadora de GH 2003.

“Suelten la obsesión conmigo. No te preguntes por qué yo estoy acá. Vos preguntate por qué nadie te llama”, apuntó. “Mi legado es que todas las fracasadas vivan colgadas de mí”, remarcó.

En su descargo, la conductora de SQP lanzó un importante anuncio sobre su carrera: “Vivi, mira el legado. El año que viene hago teatro, hablando de mí. Porque soy súper entretenida, amor”.

De esta forma, Yanina reveló que en sus próximos planes estaría debutar en los escenarios con un unipersonal.