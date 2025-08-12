Así sería el histórico Ford Taunus en 2025: el auto que dejó de producirse en 1984 

El histórico Ford Taunus fue reversionado a lo que sería el modelo 2025. Fabricado mediante Inteligencia Artificial de ChatGPT, ahora combina el encanto vintage del modelo histórico con tecnología de última generación, además de líneas clásicas y detalles cromados, pero con una carrocería aerodinámica y faros LED adaptativos.

Su motor híbrido turboalimentado optimiza potencia y consumo, sumado a una transmisión automática de 8 velocidades y modos de manejo personalizables. Además, integraría asistencias avanzadas como frenado autónomo, control de crucero adaptativo, estacionamiento automático y monitoreo 360°, garantizando seguridad y confort sin perder su espíritu retro.

Diseño y estética del «nuevo» Ford Taunus

Estilo vintage-modernizado: líneas clásicas del Taunus original de los 70, con parrilla cromada y faros redondos LED.

Carrocería fastback o sedán con colores retro (azul noche, verde inglés, bordo profundo) y llantas inspiradas en las originales, pero en aleación liviana de 18».

Detalles cromados y emblemas clásicos restaurados con acabado moderno.

Motorización y rendimiento: las características del Taunus

Versión híbrida: motor naftero 2.0 turbo de 210 CV combinado con motor eléctrico para un total de 280 CV.

Versión 100% eléctrica: batería de 78 kWh con autonomía estimada de 500 km y carga rápida al 80% en 30 minutos.

Tracción trasera como el modelo original, con opción AWD en la versión eléctrica.

Tecnología y conectividad en el nuevo Ford Taunus

Pantalla táctil de 12” con SYNC 5, compatible con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos.

Panel de instrumentos digital personalizable con modos retro (simulando relojes analógicos).

Sistema de sonido premium Bang & Olufsen de 12 parlantes.

Seguridad y asistencia al conductor: características del Taunus

Frenado automático de emergencia con detección de peatones.

Control de crucero adaptativo y asistente de mantenimiento de carril.

Cámaras 360° y sensores de estacionamiento inteligentes.

Confort y acabados interiores

Tapizados en cuero premium con costuras contrastantes y detalles en madera pulida o aluminio cepillado.

Asientos delanteros calefaccionados y ventilados con memoria.

Iluminación ambiental LED configurable

La historia del Ford Taunus

El Ford Taunus llegó a la Argentina en 1974, producido por Ford Motor Argentina en su planta de Pacheco, y rápidamente se convirtió en uno de los modelos más recordados de la marca. Basado en el diseño alemán, el Taunus local debutó con una propuesta intermedia entre el Falcon y el Fairlane, apuntando a un público que buscaba un sedán moderno, confortable y con una estética más europea que los clásicos modelos norteamericanos. A lo largo de sus casi 10 años de producción, el Taunus se ofreció en versiones sedán, coupé y rural, y se ganó un lugar destacado en las calles argentinas gracias a su robustez mecánica y buen rendimiento.

En el mercado local, el Taunus vivió varias actualizaciones estéticas y técnicas, incorporando mejoras en motorización y equipamiento que lo mantuvieron competitivo frente a rivales como el Peugeot 504 y el Dodge 1500. Su producción se extendió hasta 1984, cuando fue reemplazado por el Ford Sierra, marcando el fin de una etapa en la que Ford apostó por un diseño más europeo en el país. Hoy, el Taunus es un clásico valorado por coleccionistas y fanáticos, que ven en él un símbolo de la transición automotriz de los años 70 y principios de los 80 en la Argentina.