El fuerte cruce entre Coti y Laura Ubfal en el debate de Gran Hermano: «Yo te dejé hablar»

El domingo, Constanza «Coti» Romero fue la nueva eliminada de Gran Hermano 2022 y estuvo esta noche en el debate. Habló sobre su vínculo con los participantes y que ve a Alfa como un concursante fuerte. También tuvo un cruce con Laura Ubfal

«No te esperaba tan rápido acá», le confesó Santiago del Moro a la correntina.

«Creo que no pude explicarle a la gente todo lo que estaba haciendo. En las nominaciones no expliqué el juego detrás, y entró una pelotita diciendo que había una jugada para sacar a Julieta cuando no fue así», dijo la décima eliminada del reality.

«¿En la vida real sos tan celosa, caprichosa, envidiosa y falsa?«, le preguntó Laura Ubfal a Constanza.

«Celosa sí, pero en la casa de magnifica todo. Envidiosa no me considero aunque haya dicho cosas de todos», le respondió Coti a una de las analistas.

Ubfal luego le dijo que no representó bien a las mujeres.

Coti ahí le comentó: «Traté de demostrar lo que yo era. Lo que yo vine a hacer a la casa fue jugar». En ese momento la analista quiso acotar algo y se dio el cruce:

«¿Me dejás contestar, por favor? Hay que estar dentro de la casa, no podés decir eso cuando no estuviste. Siento que traté de demostrar lo que yo era», expresó la reciente eliminada.

Y agregó: «Yo te dejé hablar, así que ahora dejame hablar a mí. No va por la edad, es por la situación en la que estaba. Yo teniendo 20 años sabía separar entre jugador y persona. Yo no soy afuera lo que fui adentro de la casa», señaló.

Coti sobre su vínculo con Alfa en Gran Hermano

Coti opinó que ahora cree que Alfa es el único «fuerte» de la casa. «Pensábamos que no se iba porque otros tenían más hate», sostuvo.

Luego que Walter en cinco oportunidades fuera entre los que menos votos tuvo entre los que estaban en placa, despertó la inquietud de los concursantes. En las charlas internas en la casa se barajaron diferentes teorías entre los participantes.

Cuando el conductor le consultó a Coti a quién veía ganador, mencionó a Marcos, aunque con ironía. «La gente quiere al que no hace nada», manifestó.