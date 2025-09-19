Este jueves, los hermanos del ex Gran Hermano le enviaron un contundente mensaje al hombre que chocó a Thiago Medina. Mirá acá lo que dijeron y conocé el estado de salud actual del joven.

El fuerte mensaje de la familia de Thiago Medina al conductor que lo chocó: ¿Qué dijeron?

En las últimas horas, la familia de Thiago Medina le habló al conductor del auto que chocó al influencer. Tras el suceso, se conoció que el hombre se siente muy culpable y desea acercarse al entorno del ex Gran Hermano.

Por esta razón, en el programa A la Barbarossa, de Telefe, le preguntaron a los hermanos de Thiago cuál sería su reacción si el hombre quisiera acercarse a ellos: «Nosotros no vamos a hacer ningún quilombo. Queremos conocerlo para que no se sienta asustado. Nosotros estamos acá», resaltó uno de los familiares.

«Estamos dispuestos a recibirlo. Sabemos que no tuvo intención de lastimarlo. Los accidentes pasan y gracias a Dios Thiago la puede contar, por ahora. Se va a mejorar y lo estamos esperando», añadió, desde la comprensión.

El conductor que chocó a Thiago Medina rompió el silencio: ¿Qué dijo?

Thiago Medina sufrió un grave accidente el viernes 12 de septiembre. El ex Gran Hermano se trasladaba en moto cuando chocó con un auto. Desde ese día, se encuentra en terapia intensiva y con pronostico reservado.

Raúl, hombre que asistió al influencer, contó que habló con el conductor y realizó una dura confesión: «Él reconoce que hizo la maniobra y dice que puso todas las luces«. Además, dio un detalle clave del accidente: «Thiago no impacta con la moto en el auto, impacta con el cuerpo«.

Luego, consultado sobre cómo vio al chofer que chocó a Thiago, dijo: «Él está shockeado, está muy ansioso, muy nervioso. Se siente culpable. Dice que no puede dormir desde que sucedió el hecho«. A su vez, reveló el por qué este hombre todavía no se acercó a la familia del influencer: «Tiene miedo de que lo rechacen o que tomen represalias en su contra«, cerró.

Thiago Medina en estado crítico: confirmaron que se someterá a una cirugía torácica

A través de un comunicado en sus historias, Daniela Celis reveló que Thiago deberá ser intervenido quirúrgicamente: “Se le realizará una cirugía torácica en estos días”. Previamente, había mencionado que también se le realizará una fibrobroncoscopia.

La cirugía torácica se suele realizar para diagnosticar o tratar enfermedades de los órganos ubicados en el tórax, como los pulmones, el esófago, la tráquea y el diafragma, excluyendo el corazón. Mientras que la fibrobroncoscopia es un estudio que busca, mediante una camarita, visualizar la causa del sangrado, su lugar y ver alguna otra anomalía que pueda extraerse.