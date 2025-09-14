Quién es Thiago Medina: el exparticipante de Gran Hermano lucha tras un grave accidente

La preocupación crece por la salud de Thiago Medina. El exparticipante de Gran Hermano sufrió un grave accidente en moto, lo que reaviva la dramática historia de superación que lo convirtió en uno de los personajes más queridos del reality de Telefe. Tras una infancia y adolescencia marcadas por la adversidad, su reciente incidente vuelve a conmover a sus seguidores. La historia.

¿Quién es Thiago Medina? La dura historia que lo hizo conocido en Gran Hermano

Thiago Medina, de 22 años, ingresó hace tres a la casa de Gran Hermano, donde se volvió muy popular. En LAM, su familia contó la difícil historia del exparticipante, quien tiene diez hermanos y hermanas, algunos de los cuales ya viven con sus propias familias y otros, los más pequeños, con su padre, tras la muerte de la madre del grupo hace más de diez años.

La familia de Thiago Medina es oriunda de González Catan. Cuando ingresó a Gran Hermano, a fines de 2022, los familiares del joven celebraron su participación en el reality de Telefe, que ponía en juego unos 15 millones de pesos.

Poco antes de entrar a la casa de Gran Hermano, Thiago trabajaba en el Mercado Central de Buenos Aires y salía a cartonear para juntar algunos pesos extras para colaborar con su familia. La mamá del chico, Marisa, murió cuando el concursante tenía ocho años y a pocos días de haber parido a su hija más chica, como consecuencia de un infarto. Su muerte conmovió a la familia, porque tan solo tenía 34 años.

La idea de que Thiago entrara a Gran Hermano fue de Camila Medina, la hermana mayor, quien después se popularizó por mostrar su vida en redes sociales y sumarse al reality «Cuestión de Peso«, por El Trece.

Meses antes de este fuerte accidente, Thiago había abierto una verdulería de barrio, que tuvo las puertas abiertas poco tiempo, dados conflictos internos con el personal que había contratado para la atención al público.

Junto a Daniela Celis, también exparticipante de Gran Hermano en la misma edición, tiene dos hijas mellizas: Laia y Aimé, que en enero 2026 cumplirán los dos años.

Cómo fue el grave accidente que Thiago Medina protagonizó con su moto

Según el reporte policial en el lugar, el accidente de Thiago Medina se registró en la intersección de la avenida San Martín y La Providencia en la localidad de Francisco Álvarez, en el partido de Moreno, cuando circulaba hacia General Rodríguez. De acuerdo a las reconstrucciones iniciales, el cruce tenía poca señalización y esto podría haber contribuido en el choque con otro vehículo, que era conducido por una mujer.

Las primeras informaciones indican que el otro vehículo involucrado en el accidente habría querido girar para doblar en el ingreso de una calle, cuando Thiago Medina se vio sorprendido por la acción del otro conductor e impactó contra este. El exparticipante de Gran Hermano llevaba el casco puesto.