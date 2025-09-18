El enojo de Camilota, la hermana de Thiago Medina: “Tu pregunta te la podés guardar en el bolsillo”

Georgina Barbarossa y su equipo de A la Barbarossa entrevistaron a Camila Deniz, más conocida como Camilota, para obtener información sobre el estado de salud de Thiago Medina, el exparticipante de Gran Hermano que se encuentra internado luego de un grave accidente de tránsito con su moto. Sin embargo, la joven se enojó por una consulta puntual. Los detalles.

El enojo de Camilota, la hermana de Thiago Medina con Analía Franchín

Analía Franchín quiso saber si estaba todo bien con Daniela Celis, la ex de Thiago Medina, y Camilota se ofendió con la consulta. “¿Está todo bien con Daniela?”, preguntó. Y la respuesta fue lapidaria: “Mirá, yo en este momento te voy a faltar respeto y con mucho dolor y con la mano en el corazón. No se pregunta eso”.

“Está todo bien. Acá tenemos que estar unidos como familia, no necesitamos chusmeríos, sinceramente te lo digo. ¿Sabés por qué? Porque nadie está metido acá parada como estoy metida yo y toda la familia. Así que tu pregunta te la podés guardar en el bolsillo. ¿Sí? Con la mano en el corazón te digo”, siguió Camila.

La joven se angustió y optó por abandonar el móvil: “No es el momento, me voy. No es el momento de hacer esa pregunta y está todo bien”. Georgina Barbarossa tomó la palabra y se disculpó: “Camila, no era la intención. No era la intención lastimarte ni lastimarlos a ninguno, mi amor. A ninguno”.

Ahora 🚨

Camila Camilota se enojó con una pregunta de Analia Franchin y se fue del Móvil 🔥

“Acá no necesitamos chusmerio , tu pregunta te la podes meter en el bolsillo “

Que Opinas ? pic.twitter.com/ylT7C9Q6n9 — Ptc Recargado Rating (@PtcRecargado) September 18, 2025

El dolor de Marcos Ginocchio por la salud de Thiago Medina

Marcos Ginocchio, ganador de Gran Hermano 2022, expresó su dolor por el nuevo parte médico de su amigo Thiago Medina, quien continúa en terapia intensiva peleando por su vida tras sufrir un violento choque con su moto.

“Buen padre. Buen hermano. Buen amigo. Mucha fuerza para Thiaguito”, escribió el ganador del reality de Telefe junto a una imagen de Thiago con sus dos hijas. Y añadió: “Las oraciones y la fe llegan y ayudan como a veces no imaginamos”.

Con información de NA