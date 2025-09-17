Polémica en redes por una tarotista que habló de la salud de Thiago Medina

Kiara Ríos, una astróloga muy conocida en redes sociales, generó indignación al referirse públicamente al delicado estado de salud de Thiago Medina. El joven de 22 años continúa internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno tras haber sufrido un grave accidente en moto el viernes por la noche.

Aunque la especialista intentó mostrarse prudente, varias de sus declaraciones despertaron malestar entre los usuarios, que la acusaron de “oportunista” y “falta de respeto”.

Esto fue lo que dijo la tarotista

“Me llegaron muchos mensajes pidiéndome que hable de él. Lo único que voy a decir por ahora, por respeto a su familia aunque me debo a mis seguidores, es que su situación es muy compleja. Le extirparon el bazo, lo que puede traer infecciones frecuentes. Visualizo un tajo en su garganta. Es un chico joven y fuerte”, expresó en un video.

Sus dichos provocaron un fuerte rechazo en Instagram. “¿Es médica o vidente? No jueguen con la vida de las personas. Repudio todo lo que hace este tipo de gente”, “Solo Dios tiene la última palabra” y “No sea ridícula, señora”, fueron algunos de los comentarios que se multiplicaron en su contra.

Con información de TN