El furor por Moria Casán llegó a la Embajada de Noruega: el divertido video que sorprendió en redes

La Embajada de Noruega en Argentina se sumó al fenómeno generado por la serie de Moria Casán en Netflix. Con mucho humor, integrantes de la representación diplomática recrearon el particular estilo de “La One” y algunas de sus frases más reconocidas.

El fenómeno de Moria Casán sumó un capítulo inesperado. Esta vez no ocurrió en un programa de televisión ni sobre un escenario: la Embajada de Noruega en Argentina se sumó al furor por “La One” con un divertido video que rápidamente llamó la atención en las redes sociales.

La representación diplomática, con sede en Buenos Aires, decidió dejar por unos minutos el protocolo de lado y jugar con el universo de Moria. En las imágenes, funcionarios y empleados de la Embajada recrean situaciones inspiradas en la personalidad, el humor y las frases que la diva popularizó durante décadas.

Por eso, aunque en redes se habló de que “Moria llegó hasta Noruega”, hay una aclaración importante: el video fue realizado por la Embajada de Noruega en Argentina y no en el país europeo.

La Embajada de Noruega se sumó al fenómeno Moria

El video juega justamente con un contraste difícil de pasar por alto: el ámbito formal de una representación diplomática atravesado por la irreverencia y el particular lenguaje de Moria Casán.

Con distintas escenas y guiños a “La One”, los integrantes de la Embajada se animaron a interpretar su estilo y trasladarlo a situaciones cotidianas de oficina.

La publicación aparece en medio del impacto que sigue teniendo Moria, la producción biográfica que Netflix estrenó el 14 de agosto de 2026, días antes del cumpleaños número 80 de la artista.

El éxito de Moria Casán que superó las fronteras de Argentina

La repercusión de la serie no quedó limitada al público argentino. Según datos difundidos por Netflix, durante sus primeros días Moria ingresó al Top 10 global semanal de series de habla no inglesa, acumuló 1,6 millones de visualizaciones y alcanzó el primer puesto entre los títulos más vistos en Argentina y Uruguay.

La ficción recorre diferentes momentos de la vida y la carrera de Casán con una particular propuesta: Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth interpretan a Moria en distintas etapas, mientras la propia protagonista forma parte del relato de su historia.

Pero el fenómeno también excedió a la ficción.

A lo largo de décadas, Moria convirtió expresiones propias en parte del lenguaje popular argentino. Palabras, frases y gestos que nacieron en entrevistas, programas de televisión o cruces mediáticos todavía circulan en redes sociales y son utilizados incluso por generaciones que no vivieron sus primeros años de fama.

La serie volvió a poner buena parte de ese universo en primer plano y ahora encontró un escenario inesperado: la Embajada de Noruega en Buenos Aires.

Con humor y lejos de cualquier formalidad diplomática, sus integrantes demostraron que el llamado “idioma Moria” puede aparecer donde menos se lo espera.