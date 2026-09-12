Moria Casán reveló cómo usa la inteligencia artificial para decorar su casa: “Soy amiga de la IA”

Moria Casán sorprendió al revelar cómo incorporó la inteligencia artificial a su vida cotidiana y contó que la utiliza tanto para pensar cambios en la decoración de su casa como para ordenar sus ideas. Fiel a su estilo, la diva aseguró que mantiene particulares “diálogos” con estas herramientas y hasta les pide propuestas adaptadas a su personalidad.

La conductora habló del tema durante una nueva emisión de La mañana con Moria, donde además protagonizó un curioso intercambio con Mat, un robot humanoide que visitó el estudio.

Moria Casán contó cómo usa la inteligencia artificial para decorar su casa

Antes de comenzar el programa, durante el pase con Arriba Argentinos, Moria explicó que una de las principales funciones que encontró para la IA está relacionada con el diseño y las reformas de su hogar.

“Le digo: ‘Este rincón lo quiero cambiar, tengo estos colores’ y me da opciones según mis gustos y mi personalidad”, contó.

La diva también reveló cuál es el concepto que domina la decoración de su casa. Lejos de buscar un estilo convencional, piensa cada ambiente como si fuera parte de una puesta en escena.

Para Moria, su hogar tiene una impronta ligada a la escenografía y al teatro, una mirada que traslada a la inteligencia artificial cuando busca inspiración para transformar algún sector.

“Soy amiga de la IA”: el particular uso que le da Moria Casán

“Soy amiga de la IA”, aseguró la conductora, que también reconoció que recurre a estas herramientas para organizar y sintetizar sus propios pensamientos.

“Le pido que me haga una sinopsis de acuerdo a lo que quiero decir, según mis pensamientos, mi ‘lengua karateka’, pero yo le digo lo que quiero decir. Depende de mí, pero ya que está, lo usamos”, explicó.

De esta manera, Moria dejó en claro que considera a la tecnología una herramienta para potenciar sus ideas y no para reemplazarlas.

El insólito cruce de Moria Casán con un robot humanoide

La relación de la diva con la tecnología tuvo además un capítulo inesperado cuando Mat, un robot humanoide, apareció en el estudio de La mañana con Moria.

Durante el intercambio, el robot incluso le pidió convertirse en panelista del programa. Moria rápidamente puso a prueba sus capacidades y quiso saber sobre qué temas podría opinar. Sin embargo, Mat no logró responder la consulta y, poco después, aportó un dato incorrecto sobre Mauro Icardi.

El episodio despertó la ironía de la conductora y terminó mostrando, en vivo, tanto las posibilidades como las limitaciones que todavía puede presentar la inteligencia artificial.