El gesto de Duki con una fan a la que le robaron en pleno show: «Reina, no llores»

Duki ofreció un show en Córdoba y no dudó en frenarlo cuando vio que una de sus fanáticas lloraba desconsolada porque le habían robado el celular.

«¡Pará! ¡Pará! ¿Hay alguien que se siente mal? ¿Qué pasó?«, preguntó Duki a su público. Rápidamente, le explicaron que la joven lloraba porque le habían robado su celular.

«Le robaron. Perdón, reina. Reina, no llores. Te juro que no puedo hacer nada. No puedo identificar al chorro, no puedo juzgar a todas las personas que están acá. Hablá con mi gente que te hago llegar un celular. Te lo repongo», le dijo el músico a la chica.

Luego reflexionó: «Es así la vida. Es estar acostumbrado. Te va a pasar y así crecés. Mil disculpas. Le puede pasar a cualquiera. A todos nos chorearon mil veces. Mil disculpas. Voy a seguir el show».

Duki y el gesto con un fanática: «Yo te repongo el celular»

Más tarde Duki se volvió a referir a lo ocurrido en su recital: «Préndanme las luces un toque. Primero que nada, les quiero agradecer a todos que hayan venido. Espero que hayan disfrutado la fecha».

«A esa gente que le pasó algo y se siente mal, mil disculpas. No fue a propósito. Ninguno de nosotros quisiera que esto pase. Si yo hubiese visto a la persona, te juro que lo agarro de los pelos y lo saco, si lo veo que está robando», siguió Duki.

«A la chica que estaba mal, que perdió el celular, le pido mil disculpas. Lo que menos quiero es que te pongas mal. Vos, la chica rubiecita que estaba por ahí llorando, hablá con mi gente que te hago llegar un celular. Te lo repongo. Yo me acuerdo de la piba que estaba llorando. Que se acerque y yo le repongo el celular», concluyó.

