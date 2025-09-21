Estado de salud de Thiago Medina: parte médico actualizado del 21 de septiembre 2025

Tras 48 horas sin información, se conoció un nuevo parte médico oficial sobre la salud de Thiago Medina. Según el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, el exparticipante de Gran Hermano continúa estable. En esta nota, te contamos todos los detalles sobre su evolución y el estado actual de su salud.

¿Cómo sigue Thiago Medina?: El parte médico actualizado del exparticipante de Gran Hermano

Thiago Medina, el exparticipante de Gran Hermano que sufrió un grave accidente días atrás, permanece estable este domingo 21 de septiembre 2025, de acuerdo al reciente parte médico emitido por el Ministerio de Salud de provincia de Buenos Aires.

Personal de salud había mantenido el silencio durante las últimas 48 horas, en las que se esperaba la evolución de Thiago Medina luego de una compleja intervención realizada durante el transcurso del último viernes.

Thiago Medina presenta estabilidad luego de que fuera intervenido durante cuatro horas y media, tiempo en el que los equipos del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, junto a profesionales del Hospital de Alta Complejidad Bicentenario trabajaron en conjunto para la operación torácica.

¿Cómo sigue Thiago Medina?: Estado actualizado después de la reciente operación

Durante la operación para reconstruir la parrilla costal, el exparticipante de Gran Hermano se mantuvo hemodinámicamente estable durante el procedimiento y no presentó complicaciones. Tras la cirugía, Thiago Medina volvió a Terapia Intensiva.

Por ahora, se sabe que Thiago Medina sigue bajo constante observación clínica, sin necesidad de asistencia farmacológica específica para la presión arterial y con parámetros adecuados de asistencia respiratoria mecánica.

Por ahora, el pronóstico continúa siendo reservado y se espera la evolución de Thiago Medina.