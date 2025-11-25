El helado de chocolate que todos quieren probar: sin azúcar, sin leche y con sabor intenso
Una receta de helado de chocolate sin leche, sin azúcar y sin crema tradicional, ideal para quienes buscan una opción más liviana, vegana o baja en carbohidratos. Con pocos ingredientes y una textura sorprendentemente cremosa.
El helado keto de chocolate se transformó en una de las recetas más buscadas por quienes siguen una alimentación baja en carbohidratos, no pueden consumir lácteos o evitan el azúcar. Su textura cremosa y su sabor intenso lo convirtieron en furor en redes sociales y en un infaltable de muchas cocinas caseras.
¿Qué ingredientes lleva el helado keto de chocolate?
Esta versión rinde 6 porciones y no usa leche, crema tradicional, azúcar ni huevos. En su lugar, combina ingredientes vegetales y edulcorantes aptos keto, que aportan cremosidad y realzan el sabor del cacao.
- 475 ml de leche de coco sin endulzar
- 475 ml de crema de coco sin endulzar
- 120 ml de xilitol (se puede reemplazar por alulosa o eritritol)
- 180 ml (65 g) de cacao en polvo tamizado
- 1 pizca de sal
- 2 cucharaditas de café instantáneo tipo espresso (opcional, potencia el chocolate)
- 2 cucharaditas de extracto de vainilla
- 2 cucharadas de aceite de oliva suave o aceite MCT
¿Cómo preparar el helado keto sin leche y sin azúcar?
1. Mezclar los ingredientes: Colocar todo en un bowl grande y batir con batidora eléctrica durante unos 4 minutos, hasta obtener una mezcla homogénea, espesa y aireada.
2. Llevar al frío: Volcar en un recipiente hermético apto para freezer. Si no se usa máquina heladora, llevar al congelador y remover cada 30 a 45 minutos para evitar la cristalización. Repetir varias veces hasta alcanzar la textura deseada.
3. Servir: Antes de consumir, dejar reposar entre 10 y 15 minutos a temperatura ambiente para que recupere su cremosidad.
¿Cuánto dura el helado keto en el freezer?
Se conserva hasta 2 semanas en un recipiente bien cerrado. Gracias a la combinación de leche de coco, crema de coco y aceite, mantiene una textura suave incluso después de congelado.
El tamaño recomendado es de 110 g por porción, y su contenido de carbohidratos netos es muy bajo, por lo que es ideal para dietas cetogénicas, low-carb y opciones sin azúcar.
