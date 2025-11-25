El helado de chocolate que todos quieren probar: sin azúcar, sin leche y con sabor intenso

El helado keto de chocolate se transformó en una de las recetas más buscadas por quienes siguen una alimentación baja en carbohidratos, no pueden consumir lácteos o evitan el azúcar. Su textura cremosa y su sabor intenso lo convirtieron en furor en redes sociales y en un infaltable de muchas cocinas caseras.

¿Qué ingredientes lleva el helado keto de chocolate?

Esta versión rinde 6 porciones y no usa leche, crema tradicional, azúcar ni huevos. En su lugar, combina ingredientes vegetales y edulcorantes aptos keto, que aportan cremosidad y realzan el sabor del cacao.

475 ml de leche de coco sin endulzar

sin endulzar 475 ml de crema de coco sin endulzar

sin endulzar 120 ml de xilitol (se puede reemplazar por alulosa o eritritol)

(se puede reemplazar por alulosa o eritritol) 180 ml (65 g) de cacao en polvo tamizado

tamizado 1 pizca de sal

2 cucharaditas de café instantáneo tipo espresso (opcional, potencia el chocolate)

tipo espresso (opcional, potencia el chocolate) 2 cucharaditas de extracto de vainilla

2 cucharadas de aceite de oliva suave o aceite MCT

¿Cómo preparar el helado keto sin leche y sin azúcar?

1. Mezclar los ingredientes: Colocar todo en un bowl grande y batir con batidora eléctrica durante unos 4 minutos, hasta obtener una mezcla homogénea, espesa y aireada.

2. Llevar al frío: Volcar en un recipiente hermético apto para freezer. Si no se usa máquina heladora, llevar al congelador y remover cada 30 a 45 minutos para evitar la cristalización. Repetir varias veces hasta alcanzar la textura deseada.

3. Servir: Antes de consumir, dejar reposar entre 10 y 15 minutos a temperatura ambiente para que recupere su cremosidad.

¿Cuánto dura el helado keto en el freezer?

Se conserva hasta 2 semanas en un recipiente bien cerrado. Gracias a la combinación de leche de coco, crema de coco y aceite, mantiene una textura suave incluso después de congelado.

El tamaño recomendado es de 110 g por porción, y su contenido de carbohidratos netos es muy bajo, por lo que es ideal para dietas cetogénicas, low-carb y opciones sin azúcar.

Con información de El Cronista