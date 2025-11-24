Cena sin horno: qué comer cuando las altas temperaturas no dan tregua
Con las temperaturas rozando récords y el cansancio acumulado del día, prender la hornalla no es una opción. Te traemos una propuesta nutritiva, hidratante y deliciosa que se prepara en tiempo récord.
Receta infaltable hoy. Cuando el termómetro no baja ni siquiera al caer el sol, la alimentación juega un papel clave. Los nutricionistas coinciden: en plena ola de calor, el cuerpo necesita menos calorías pesadas y mucha más hidratación.
El error más común es saltearse la cena por falta de hambre o ganas de cocinar, lo que puede llevar a picoteos poco saludables más tarde. La clave está en elegir ingredientes con alto contenido de agua (como el pepino, la lechuga o el tomate) y proteínas magras que no requieran cocción.
Hoy te proponemos una «Cena SOS»: Wraps refrescantes de lechuga, atún y aderezo de yogur. Una opción que te aporta saciedad sin la pesadez estomacal que impide descansar bien con este calor.
Receta de wraps frescos sin cocción: tiempo de preparación y dificultad
Esta preparación es versátil, económica y, lo más importante, mantiene la cocina fría.
- Tiempo de preparación: 10 minutos.
- Dificultad: Muy fácil.
Receta de wraps frescos sin cocción: ingredientes
- La base: 1 planta de lechuga arrepollada o capuchina (hojas grandes y firmes, lavadas y secas).
- El relleno: 1 lata de atún al natural (o pechuga de pollo desmenuzada si te sobró del mediodía).
- El toque fresco: 1 palta mediana y 1 pepino cortado en cubitos pequeños.
- El aderezo clave: 1 pote de yogur natural (sin azúcar), jugo de medio limón, menta fresca picada, sal y pimienta.
Receta de wraps frescos sin cocción, paso a paso: ideal para el verano
Prepará la salsa.
- En un bowl pequeño, mezclá el yogur natural con el limón, la menta, la sal y la pimienta.
- Si te gusta, podés agregar un diente de ajo picado muy fino.
- Reservá en la heladera para que tome frío.
Armá el relleno.
- Escurrí bien el atún.
- En un bowl aparte, mezclalo con la palta pisada (o en cubos) y el pepino para darle ese toque «crunchy».
El armado.
- Usá las hojas de lechuga como si fueran tortillas de harina.
- Colocá una cucharada generosa de la mezcla en el centro.
El final.
- Bañá con la salsa de yogur bien fría y cerrá el wrap.
¡Listo para comer con las manos!
Receta de wraps frescos sin cocción: ¿por qué funciona esta cena?
- Hidratación extra: el pepino y la lechuga son 95% agua, ideales para recuperar líquidos perdidos por la transpiración.
- Digestión fácil: al no tener harinas refinadas ni grasas pesadas, el cuerpo la digiere rápido, facilitando el sueño en noches tropicales.
- Cero calor: literalmente, no necesitás encender ni una hornalla.
Receta de wraps frescos sin cocción: tips expertos
Evitá acompañar esta cena con alcohol o gaseosas muy azucaradas, ya que deshidratan. La mejor opción para maridar este plato es una limonada casera con jengibre y mucho hielo.
