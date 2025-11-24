Cena sin horno: qué comer cuando las altas temperaturas no dan tregua

Receta infaltable hoy. Cuando el termómetro no baja ni siquiera al caer el sol, la alimentación juega un papel clave. Los nutricionistas coinciden: en plena ola de calor, el cuerpo necesita menos calorías pesadas y mucha más hidratación.

El error más común es saltearse la cena por falta de hambre o ganas de cocinar, lo que puede llevar a picoteos poco saludables más tarde. La clave está en elegir ingredientes con alto contenido de agua (como el pepino, la lechuga o el tomate) y proteínas magras que no requieran cocción.

Hoy te proponemos una «Cena SOS»: Wraps refrescantes de lechuga, atún y aderezo de yogur. Una opción que te aporta saciedad sin la pesadez estomacal que impide descansar bien con este calor.

Receta de wraps frescos sin cocción: tiempo de preparación y dificultad

Esta preparación es versátil, económica y, lo más importante, mantiene la cocina fría.

Tiempo de preparación: 10 minutos.

10 minutos. Dificultad: Muy fácil.

Receta de wraps frescos sin cocción: ingredientes

La base: 1 planta de lechuga arrepollada o capuchina (hojas grandes y firmes, lavadas y secas).

1 planta de lechuga arrepollada o capuchina (hojas grandes y firmes, lavadas y secas). El relleno: 1 lata de atún al natural (o pechuga de pollo desmenuzada si te sobró del mediodía).

1 lata de atún al natural (o pechuga de pollo desmenuzada si te sobró del mediodía). El toque fresco: 1 palta mediana y 1 pepino cortado en cubitos pequeños.

1 palta mediana y 1 pepino cortado en cubitos pequeños. El aderezo clave: 1 pote de yogur natural (sin azúcar), jugo de medio limón, menta fresca picada, sal y pimienta.

Receta de wraps frescos sin cocción, paso a paso: ideal para el verano

Prepará la salsa.

En un bowl pequeño, mezclá el yogur natural con el limón, la menta, la sal y la pimienta.

Si te gusta, podés agregar un diente de ajo picado muy fino.

Reservá en la heladera para que tome frío.

Armá el relleno.

Escurrí bien el atún.

En un bowl aparte, mezclalo con la palta pisada (o en cubos) y el pepino para darle ese toque «crunchy».

El armado.

Usá las hojas de lechuga como si fueran tortillas de harina.

Colocá una cucharada generosa de la mezcla en el centro.

El final.

Bañá con la salsa de yogur bien fría y cerrá el wrap.

¡Listo para comer con las manos!

Receta de wraps frescos sin cocción: ¿por qué funciona esta cena?

Hidratación extra: el pepino y la lechuga son 95% agua, ideales para recuperar líquidos perdidos por la transpiración.

el pepino y la lechuga son 95% agua, ideales para recuperar líquidos perdidos por la transpiración. Digestión fácil: al no tener harinas refinadas ni grasas pesadas, el cuerpo la digiere rápido, facilitando el sueño en noches tropicales.

al no tener harinas refinadas ni grasas pesadas, el cuerpo la digiere rápido, facilitando el sueño en noches tropicales. Cero calor: literalmente, no necesitás encender ni una hornalla.

Receta de wraps frescos sin cocción: tips expertos

Evitá acompañar esta cena con alcohol o gaseosas muy azucaradas, ya que deshidratan. La mejor opción para maridar este plato es una limonada casera con jengibre y mucho hielo.