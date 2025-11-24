ESCUCHÁ RN RADIO
Cena sin horno: qué comer cuando las altas temperaturas no dan tregua

Con las temperaturas rozando récords y el cansancio acumulado del día, prender la hornalla no es una opción. Te traemos una propuesta nutritiva, hidratante y deliciosa que se prepara en tiempo récord.

Wraps frescos y saludables. Imagen creada con IA.-

Receta infaltable hoy. Cuando el termómetro no baja ni siquiera al caer el sol, la alimentación juega un papel clave. Los nutricionistas coinciden: en plena ola de calor, el cuerpo necesita menos calorías pesadas y mucha más hidratación.

El error más común es saltearse la cena por falta de hambre o ganas de cocinar, lo que puede llevar a picoteos poco saludables más tarde. La clave está en elegir ingredientes con alto contenido de agua (como el pepino, la lechuga o el tomate) y proteínas magras que no requieran cocción.

Hoy te proponemos una «Cena SOS»: Wraps refrescantes de lechuga, atún y aderezo de yogur. Una opción que te aporta saciedad sin la pesadez estomacal que impide descansar bien con este calor.

Receta de wraps frescos sin cocción: tiempo de preparación y dificultad

Esta preparación es versátil, económica y, lo más importante, mantiene la cocina fría.

  • Tiempo de preparación: 10 minutos.
  • Dificultad: Muy fácil.

Receta de wraps frescos sin cocción: ingredientes

  • La base: 1 planta de lechuga arrepollada o capuchina (hojas grandes y firmes, lavadas y secas).
  • El relleno: 1 lata de atún al natural (o pechuga de pollo desmenuzada si te sobró del mediodía).
  • El toque fresco: 1 palta mediana y 1 pepino cortado en cubitos pequeños.
  • El aderezo clave: 1 pote de yogur natural (sin azúcar), jugo de medio limón, menta fresca picada, sal y pimienta.

Receta de wraps frescos sin cocción, paso a paso: ideal para el verano

Prepará la salsa.

  • En un bowl pequeño, mezclá el yogur natural con el limón, la menta, la sal y la pimienta.
  • Si te gusta, podés agregar un diente de ajo picado muy fino.
  • Reservá en la heladera para que tome frío.

Armá el relleno.

  • Escurrí bien el atún.
  • En un bowl aparte, mezclalo con la palta pisada (o en cubos) y el pepino para darle ese toque «crunchy».

El armado.

  • Usá las hojas de lechuga como si fueran tortillas de harina.
  • Colocá una cucharada generosa de la mezcla en el centro.

El final.

  • Bañá con la salsa de yogur bien fría y cerrá el wrap.

¡Listo para comer con las manos!

Receta de wraps frescos sin cocción: ¿por qué funciona esta cena?

  • Hidratación extra: el pepino y la lechuga son 95% agua, ideales para recuperar líquidos perdidos por la transpiración.
  • Digestión fácil: al no tener harinas refinadas ni grasas pesadas, el cuerpo la digiere rápido, facilitando el sueño en noches tropicales.
  • Cero calor: literalmente, no necesitás encender ni una hornalla.

Receta de wraps frescos sin cocción: tips expertos

Evitá acompañar esta cena con alcohol o gaseosas muy azucaradas, ya que deshidratan. La mejor opción para maridar este plato es una limonada casera con jengibre y mucho hielo.


