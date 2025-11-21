Ensalada Waldorf: la guarnición perfecta para sorprender en Navidad

En la planificación del menú para las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, los acompañamientos juegan un rol fundamental. Entre las opciones más tradicionales que aportan frescura y un necesario contrapunto a los platos principales más intensos, la ensalada Waldorf se destaca como una favorita indiscutida.

Esta preparación icónica, famosa por su crocancia y equilibrio de sabores, llega en esta oportunidad con una receta reversionada que suma cuerpo y un toque dulzón distintivo. La incorporación de papa y un aderezo a base de miel y mayonesa transforman este clásico en una guarnición más sustanciosa, perfecta para lucirse en la mesa festiva.

Si buscás una opción fácil de preparar pero sofisticada al paladar, seguí este paso a paso y sorprendé a tus invitados. ¡Manos a la obra!

Receta de ensalada Waldorf: ingredientes necesarios

Para lograr el equilibrio perfecto de texturas en esta ensalada Waldorf, asegurate de contar con los siguientes elementos frescos y secos:

Manzanas verdes: 3 unidades.

3 unidades. Apio: 4 ramas (tallos).

4 ramas (tallos). Papa blanca: 1 unidad.

1 unidad. Uvas: 1 taza (pueden ser verdes o rojas, idealmente sin semilla).

1 taza (pueden ser verdes o rojas, idealmente sin semilla). Nueces: 50 gramos (o pecanas como alternativa).

50 gramos (o pecanas como alternativa). Pasas de uva negras: 50 gramos.

50 gramos. Pasas de uva rubias: 50 gramos.

Para el aderezo:

Mayonesa: 1/2 taza.

1/2 taza. Miel: 1/4 taza.

Receta de ensalada Waldorf: preparación paso a paso

La clave de esta ensalada Waldorf radica en el corte parejo de los ingredientes y en la correcta emulsión del aderezo. Esta es la preparación paso a paso.

Cocción de la base.

Comenzá por cocinar la papa blanca hasta que esté tierna pero firme (evitá que se pase para que no se deshaga). Es fundamental dejarla enfriar por completo antes de cortarla en cubos y reservarla.

Preparación de la fruta y verdura.

Lavá bien y cortá las manzanas verdes en cubos (se puede dejar la piel para aportar color y fibra).

Picá finamente las ramas de apio para asegurar el toque crocante característico.

Reservá ambos ingredientes.

El aderezo.

En un recipiente amplio (donde luego mezclarás toda la ensalada), integrá la 1/2 taza de mayonesa con el 1/4 de taza de miel.

Batí suavemente hasta lograr una crema homogénea.

Integración de sabores.

Al recipiente con el aderezo, incorporá el apio picado, los cubos de manzana, los dos tipos de pasas de uva (negras y rubias) y las nueces picadas (recordá que podés reemplazarlas por pecanas si preferís un sabor más dulce).

Mezclá bien para que todo se impregne con la salsa.

Toque final y presentación.

Por último, sumá con cuidado los cubos de papa fría y las uvas (enteras o cortadas al medio, según tu preferencia).

Realizá una última mezcla suave para no romper la papa.

Tip potenciador: al momento de llevarla a la mesa, podés decorar la superficie con un extra de nueces picadas para resaltar su ingrediente estrella. Se recomienda servir bien fría.