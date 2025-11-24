Cómo hacer helado saludable de banana y frutos rojos: casero y listo en pocos minutos
Se trata de una opción ideal para quienes desean un postre fresco y lleno de beneficios.
Si querés un postre rico, fresco y sin azúcar agregada, el helado de banana con frutos rojos es una de las recetas más fáciles y deliciosas para preparar en casa. No necesita máquina, tiene pocos ingredientes y está listo en menos de 5 minutos.
Ingredientes
- 2 bananas maduras
- 1 taza de frutos rojos congelados (arándanos, frutillas, frambuesas o mezcla)
- 1 chorrito de leche o bebida vegetal (opcional, solo para ayudar a procesar)
- 1 cucharadita de miel, stevia o dátiles (opcional si lo querés más dulce)
Paso a paso
1️⃣ Congelar las bananas
Pelar y cortar en rodajas. Llevar al freezer al menos 4 horas (ideal toda la noche).
2️⃣ Procesar
Colocar en una procesadora o licuadora potente:
- las bananas congeladas
- los frutos rojos
- un chorrito de leche o bebida vegetal si está muy espeso
3️⃣ Endulzar a gusto
Podés agregar una cucharadita de miel, dátiles o stevia.
4️⃣ Licuar hasta textura cremosa
Se forma una crema espesa, súper parecida al helado.
Opcionales para sumar sabor
- 1 cucharadita de cacao amargo
- Chips de chocolate
- Yogur para hacerlo más cremoso
- Semillas de chía o lino
Cómo servir
- Consumir en el momento
- O llevar al freezer 1 o 2 horas para una textura más firme
Beneficios del helado saludable de banana y frutos rojos
Este helado casero es:
- Rico en fibra y antioxidantes
- Sin crema, azúcar ni conservantes
- Apto para veganos (si usás bebida vegetal)
- Ideal para chicos y grandes
Una receta sencilla, económica y perfecta para disfrutar un postre delicioso sin culpa.
