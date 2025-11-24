ESCUCHÁ RN RADIO
Cómo hacer helado saludable de banana y frutos rojos: casero y listo en pocos minutos

Se trata de una opción ideal para quienes desean un postre fresco y lleno de beneficios.

Helado casero de banana y frutos rojos.

Si querés un postre rico, fresco y sin azúcar agregada, el helado de banana con frutos rojos es una de las recetas más fáciles y deliciosas para preparar en casa. No necesita máquina, tiene pocos ingredientes y está listo en menos de 5 minutos.

Ingredientes

  • 2 bananas maduras
  • 1 taza de frutos rojos congelados (arándanos, frutillas, frambuesas o mezcla)
  • 1 chorrito de leche o bebida vegetal (opcional, solo para ayudar a procesar)
  • 1 cucharadita de miel, stevia o dátiles (opcional si lo querés más dulce)

Paso a paso

1️⃣ Congelar las bananas
Pelar y cortar en rodajas. Llevar al freezer al menos 4 horas (ideal toda la noche).

2️⃣ Procesar
Colocar en una procesadora o licuadora potente:

  • las bananas congeladas
  • los frutos rojos
  • un chorrito de leche o bebida vegetal si está muy espeso

3️⃣ Endulzar a gusto
Podés agregar una cucharadita de miel, dátiles o stevia.

4️⃣ Licuar hasta textura cremosa
Se forma una crema espesa, súper parecida al helado.

Opcionales para sumar sabor

  • 1 cucharadita de cacao amargo
  • Chips de chocolate
  • Yogur para hacerlo más cremoso
  • Semillas de chía o lino

Cómo servir

  • Consumir en el momento
  • O llevar al freezer 1 o 2 horas para una textura más firme

Beneficios del helado saludable de banana y frutos rojos

Este helado casero es:

  • Rico en fibra y antioxidantes
  • Sin crema, azúcar ni conservantes
  • Apto para veganos (si usás bebida vegetal)
  • Ideal para chicos y grandes

Una receta sencilla, económica y perfecta para disfrutar un postre delicioso sin culpa.


Temas

Banana

frutos rojos

Helado casero

Recetas

