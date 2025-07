Jesús Oliveras, hermano de la «Locomotora», reveló cómo se encuentra la exboxeadora tras sufrir un ACV hace una semana. Conocé acá lo que dijo y todos los detalles.

El hermano de la «Locomotora» Oliveras contó cómo es el estado de salud de la exboxeadora: «Es fuerte»

Jesús Oliveras charló con TN sobre el estado de salud de la «Locomotora», que se encuentra internada en el hospital José María Cullen tras sufrir un ACV el pasado lunes. Su hermano reveló que la exboxeadora se encuentra estable: «Sigue en coma inducido. Incluso hace un ratito hablé con mi hermana».

Luego, reveló que su hermana tuvo reacciones positivas: «Empezó a reaccionar: movió el ojo y un poco la mano derecha, que eso es una buena señal». Después de esto, mencionó que «volvieron a inducirla porque necesita que no consuma tanto oxígeno para que descanse».

A su vez, contó cómo será el procedimiento de los médicos en los próximos días: «Las pruebas de movimiento la van a hacer durante 10 días y van a ir viendo cómo va evolucionando«. Además, indicó cuál fue la decisión clave de los médicos: «Le bajaron un poco la medicación porque está en coma inducido, después de la craneotomía».

Para cerrar, el hermano de la «Locomotora» resaltó la fortaleza de la exboxeadora: «La fuerza de mi hermana es única, Ella es invencible y esta pelea por la vida la va a ganar. La va a ganar por nocaut».

El hermano de la «Locomotora» Oliveras expresó sus sensaciones tras el ACV de la exboxeadora

En diálogo con Luis Ventura, el hermano de Alejandra Oliveras reveló sus sensaciones en Secretos Verdaderos, luego del inesperado ACV de la exboxeadora: «Nunca nos hubiéramos esperado esto. Uno lo puede esperar de un familiar que esta en un proceso crónico de enfermedad, pero de una deportista tan sana como mi hermana no«.

Luego, Jesús realizó una confesión: «No estábamos al tanto que ella era hipertensa. Mira que he trabajado con ella cuando era boxeadora, estábamos rodeados de médicos, pero no sabía».

Jesús indicó qué es lo que le dicen los médicos: «El medico me dice que es hora por hora. Está en asistencia mecánica. Después de 10 días se la pueden sacar».

Para cerrar la entrevista, Jesús recordó cómo había sido su infancia con la Locomotora: «De ella recuerdo su fortaleza. Era muy simpática, muy luchadora, nunca estuvo depresiva, por mas que la situación era mala». Y también mencionó que ella comenzó a practicar boxeo para «poder defenderse, ser alguien y escaparse de la miseria«.