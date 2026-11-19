La China Suárez volvió a quedar en el centro de la polémica después de que trascendiera que habría perdido un importante papel en Netflix por los celos de Mauro Icardi. La actriz, que participó de la segunda temporada de En el barro, habría tenido la posibilidad de ocupar un lugar central en las nuevas entregas de la ficción producida por Sebastián Ortega. Sin embargo, sus compromisos personales habrían complicado las negociaciones.

La información fue revelada inicialmente por Guido Záffora en El Diario de Mariana (América TV) y reproducida por medios como Infobae y Ciudad Magazine. El periodista vinculó la situación con las declaraciones que Icardi había realizado sobre las escenas de contenido sexual protagonizadas por su pareja. No obstante, en las últimas horas surgió otra versión y la propia China Suárez confirmó que regresará a la serie.

La China Suárez y el protagónico que habría perdido en Netflix

Según contó Guido Záffora, la productora Underground tenía intenciones de volver a contar con la actriz para las próximas temporadas de En el barro, que se encuentran en proceso de grabación.

La China había interpretado a Nicole, una prostituta VIP vinculada con el personaje de Verónica Llinás, durante la segunda entrega de la ficción carcelaria.

Su participación había dejado abierta la posibilidad de que regresara en los siguientes capítulos, incluso con un papel de mayor importancia.

Sin embargo, cuando surgió la propuesta, la actriz habría manifestado que no tenía certezas sobre dónde viviría ni cómo sería su vida durante 2026.

Esa incertidumbre habría dificultado la posibilidad de comprometerse con una temporada completa, que requiere varios meses de rodaje.

En el programa de Mariana Fabbiani también se planteó que la situación podía estar relacionada con la postura de Mauro Icardi respecto de las escenas íntimas que su pareja realiza como actriz.

Qué dijo Mauro Icardi sobre las escenas de sexo de la China Suárez

La polémica tomó fuerza después de que se recordaran las declaraciones del futbolista durante su visita a Otro día perdido, el programa conducido por Mario Pergolini.

En aquella entrevista, Icardi reconoció que es celoso y habló de su incomodidad frente a determinadas escenas de ficción protagonizadas por su pareja.

“Esas cosas no me gustan. Y se lo dejé claro el primer día”, expresó el delantero.

Sus palabras fueron retomadas por los panelistas de DDM, quienes debatieron sobre la posibilidad de que esa postura influyera en las decisiones profesionales de la actriz.

Sin embargo, no existe una confirmación de que los celos de Icardi hayan sido el motivo por el que Suárez no asumió el protagónico.

La China Suárez rompió el silencio y confirmó su regreso a En el barro

Después de que circularan las versiones sobre su futuro laboral, el periodista Gustavo Méndez aportó nuevos detalles en su programa de streaming La Posta del espectáculo.

Según explicó, se comunicó con personas vinculadas a la producción, quienes le señalaron que existía interés en contar con la actriz durante toda la cuarta temporada.

El inconveniente habría sido su disponibilidad, debido a la incertidumbre sobre el lugar donde residirá junto a Mauro Icardi.

De acuerdo con esa información, la producción habría decidido mantener a la China Suárez en la ficción mediante una participación especial de dos episodios.

Méndez también aseguró que habló directamente con la actriz para conocer su versión.

“A fines de noviembre grabo”, fue la respuesta que el periodista atribuyó a la China Suárez.

De esta manera, aunque no tendría el protagonismo que inicialmente se había mencionado, su personaje volvería a formar parte de la historia.

Qué pasará con la China Suárez en las próximas temporadas de En el barro

La ficción producida por Sebastián Ortega prepara nuevas entregas después de su repercusión en Netflix.

Según las versiones difundidas, la tercera temporada contará con Lorena Vega en un papel central, mientras que la continuidad de su personaje en la cuarta entrega habría presentado dificultades contractuales.

Ese escenario abrió la posibilidad de que la China Suárez asumiera un lugar de mayor relevancia, aunque finalmente no se habría concretado.

Por el momento, existen diferencias entre las versiones periodísticas sobre la extensión exacta de su participación: mientras que inicialmente se habló de un único capítulo mediante un recuerdo del pasado, la información más reciente señala que aparecería en dos episodios de la cuarta temporada.

Lo que sí confirmó la actriz, según el contacto difundido por Gustavo Méndez, es que tiene previsto volver a grabar a fines de noviembre.

Así, la polémica sobre su carrera y su relación con Mauro Icardi continúa generando repercusiones, aunque su regreso a En el barro indica que no quedó completamente fuera del proyecto.