Se terminaron las «Taylor’s version»: la cantante Taylor Swift compró su propio catálogo musical

Es oficial: Taylor Swift es la dueña de toda la música que compuso e interpretó, en todas sus versiones. Luego de que todo su catálogo musical, que incluye todas las grabaciones oficiales de sus canciones, fuera vendido a Scooter Braun en 2018, Taylor regrabó sus discos para ser dueña, aunque sea, de una versión de esas composiciones. Ahora, Swift anunció que logró comprar su catálogo y por primera vez en su vida es dueña del arte que creó. Los detalles.

«La mejor cosa que alguna vez ha sido mia»: Taylor Swift anunció que ahora es dueña de su música

En medio de las especulaciones de un posible anuncio de Reputation Taylor’s Version, la superestrella pop informó que ya no será necesario seguir regrabando sus antiguos discos. Durante la mañana de viernes Swift le contó a sus fanáticos que pudo comprar su catalogo musical, que había sido vendido a Scooter Braun en 2018, manager musical con el que Taylor tiene una enemistad hace años.

«Toda la música que he creado… ahora me pertenece. Y todos los videos musicales. Todas las películas de mis conciertos. Las portadas y la fotografía de mis álbumes. Las canciones inéditas. Los recuerdos. La magia. La locura. Cada ‘era’. El trabajo de toda mi vida«, anunció la intérprete de «Style» en una carta escrita a mano, publicado en su sitio web.

La joven no desperdició la oportunidad para agradecerle a los «swifties» por todo el apoyo que le dieron en esta batalla mediática y legal. «A mis fans: ustedes saben lo importante que ha sido esto para mi, tanto es así que regrabé y republiqué meticulosamente las «Taylor Versions». El apasionado apoyo que mostraron a esos discos y la exitosa historia en la que convirtieron The Eras Tour me permitieron comprar mi música«, escribió.

«Les agradezco enormemente que me hayan ayudado a reencontrarme con este arte al que he dedicado mi vida, pero que nunca había sido mío… hasta ahora«, continuó. Además, la compositora aclaró que sucederá con una posible reversión de su sexto disco. «

«¿Pero que va a pasar con Rep TV? Sinceramente no he grabado ni un cuarto del disco. El álbum Reputation fue algo tan específico de ese momento de mi vida, que siempre llegaba a un punto muerto cuando intentaba rehacerlo«, expresó con honestidad Swift.

«Es el primer disco de esos seis que pensé que no se podría mejorar rehaciéndolo. Llegará un momento (si les gusta la idea) en que las pistas inéditas «From The Vault» de eso disco puedan salir a la luz(…) Pero si sucede, no será por tristeza ni añoranza de lo que desearía tener y no tengo. Ahora solo será una forma de celebrar», explicó en profundidad.

Para finalizar concluyó mostrándose contenta y agradecida: «Gracias a ustedes por su preocupación. Por su buena voluntad, su trabajo en equipo y su apoyo, la mejor que cosa que ha sido mía finalmente lo es. Eufórica y asombrada, Taylor«.