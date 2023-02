El inesperado romance que habría iniciado Camila Homs en Carlos Paz

La modelo Camila Homs continúa estando en boca de todos, luego de la escandalosa separación de Rodrigo De Paul en medio de rumores de engaños con Tini Stoessel. Sin embargo, ella habría encontrado a alguien más con quien ser feliz; al menos por ahora.

Separada de su última pareja, el empresario Charly Benvenuto, Homs fue vinculada a un inesperado romance que se habría gestado en Villa Carlos Paz, donde se concreta una exitosa temporada teatral de verano.

Según indicaron en el ciclo «Socios del Espectáculo», por El Trece, la modelo habría tenido un histeriqueo con Fede Bal, que se encuentra realizando una reversión de la obra «Kinky Boots Argentina», basada en el libro de Harvey Fierstein.

Es que, aseguran, Bal estaría distanciado de su pareja Sofía Aldrey ya que ella «no está mucho por Carlos Paz». Sin embargo, la mamá del actor, Carmen Barbieri, declaró que «estaba todo bien» entre ellos, a pesar de los rumores.

Camila Homs confirmó su separación de Charly Benvenuto

A pesar de mantener el perfil bajo durante el año que duró el romance, Camila y Charly le pusieron punto final a su relación y ella, sin pudor, habló públicamente del tema.

“No estoy más de novia… Pero bueno, estoy bien igual. ¿Me ves mal? No”, dijo sin filtro, y contó por qué estuvo con su ex en Punta del Este: “Yo no sabía que él iba a estar ahí, nos cruzamos de casualidad y estuvo todo bien. Compartimos momentos, pero bueno, todo eso me lo guardo para mí”.