El llanto de Jesica Cirio en el Día de la Madre, tras el escándalo con Insaurralde: «La mejor del mundo»

La Peña de Morfi (Telefe) realizó este domingo una emisión especial por el Día de la Madre, que tuvo a la conductora Jesica Cirio como una de sus protagonistas.

En el programa de Telefe armaron un clip con postales de cada uno de los integrantes junto a sus mamás y, en el caso de Jesica Cirio, también en compañía de su única hija. Tras ver esas fotografías, la conductora no pudo contener el llanto.

Luego de ver el emotivo video con las imagen suya, junto a su mamá y su hija Chloe, Jesica Cirio se mostró muy emocionada, con los ojos llenos de lágrimas y agradeció al grupo que estuvo cantando en vivo: “Qué lindo, gracias”.

En la entrevista que mantuvo la semana pasada con Georgina Barbarossa, Cirio se refirió a la relación que tiene con los hijos de su ex, Martín Insaurralde: “Están muy tristes. Para ellos también fue muy duro, toda la familia completa está destrozada”, reveló.

“Pero todos estamos tratando de sostener a Chloe, que es la más chiquita. Ellos están muy presentes y todo el tiempo están tratando de colaborar conmigo y con su hermana”, señaló Cirio, sobre la forma en la que afronta este difícil momento intentando preservar a su única hija, que tuvo con Martín Insaurralde.

El posteo de Jesica Cirio por el Día de la Madre

La conductora de La Peña de Morfi (Telefe), publicó una foto junto al regalo que le hizo su hija de cinco años: una cartulina roja con una tierna dedicatoria, fotos y dibujos.

“Mamá, te amo. Sos la mejor del mundo”, se lee en la imagen que Cirio publicó, donde le expresó su amor a la pequeña, fruto de su relación con Insaurralde.

Lo llamativo fue que decidió musicalizar el posteo con una canción que da cuenta del difícil momento que atraviesa tras la polémica separación del ex jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires y su imputación por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Es que la modelo eligió un fragmento del tema de Keyli Queen que dice: “Tu eres para mí la mujer más perfecta porque has sido fuerte aunque no tengas fuerza y te levantabas a darme tu amor. Siempre me has cuidado y me has enseñado y has estado ahí cuando me tropezaba”.