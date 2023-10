El papá de Jesica Cirio contó detalles de su mal momento económico: «Hago feria americana»

En medio del escándalo por el yate de Martín Insaurralde y del avance de la investigación por sus bienes, el padre de Jesica Cirio, exesposa del intendente de Lomas de Zamora, rompió el silencio y contó en detalle la dura situación económica que atraviesa.

Entrevistado por Mañanísima, en Ciudad Magazine, Horacio Cirio recordó que hace más de 10 años no se habla con su hija, hoy dedicada a la conducción en televisión e investigada, al igual que el padre de su hija, por enriquecimiento ilícito.

Respecto a su día a día, reveló el esfuerzo que realiza para llegar a fin de mes, en un testimonio que rápidamente causó impacto en las redes sociales. «Hago feria americana«, relató, como una de sus fuentes de ingresos.

Explicó, además, que cobra una jubilación por su paso como policía bonaerense, lo que le permite por el momento mantener «una vida normal» y que a su hijo menor «no le falta nada«.

Sus dificultades económicas habían trascendido a fines del año pasado, cuando se conoció que, para juntar dinero, estaba vendiendo figuritas del Mundial, especialmente populares entre los más chicos.

Al ser consultado por su relación con la modelo, confirmó que «hace 12 años no hablo con ella» y que no la ve en sus trabajos televisivos «porque me hace mal». No obstante, reconoció que «la extraño mucho«, pero que no la quiere «presionar».

El papá de Jesica Cirio había anticipado el escándalo con Martín Insaurralde: «Es difícil»

En medio del escándalo por las fotos de Martín Insaurralde con Sofía Clerici compartiendo un viaje por la costa del Mediterráneo en un expensivo yate, volvieron las palabras de Horacio Cirio, el papá de Jesica Cirio, quien había anticipado que ambos «son muy diferentes».

El comentario de Horacio Cirio tuvo repercusión cuando comenzaron los rumores de separación entre Jesica Cirio y Martín Insaurralde, en abril pasado, momento en que la información era desmentida por el entorno de la pareja.

Horacio Cirio, entonces, fue crítico respecto de la relación entre Jesica Cirio y Martín Insaurralde. “Para mí no es ninguna novedad porque yo desde el principio sabía que no era una persona para Jésica este muchacho por un montón de cosas”, disparó en ese momento en dialogó con Juan Etchegoyen.

Con información de TN