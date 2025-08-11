El mensaje de Cris Morena y Gustavo Yankelevich en medio del dolor por la muerte de su nieta: «Estamos tristes, pero de pie» 

Cris Morena y Gustavo Yankelevich compartieron sentidos mensajes en la red a dos semanas de la muerte de su nieta Mila. Durante el fin de semanas, Valentín Yankelevich, el hijo de Romina Yan y Darío Giordano, compitió en la carrera del TC2000 en San Juan, y posteó en Instagram un carrete de fotos.

El mensaje de los abuelos de Mila Yankelevich tras el trágico accidente en Miami

Gustavo Yankelevich aprovechó para felicitarlo y le dedicó especiales palabras: «Valen querido, hoy vimos con Tomás tu carrera por televisión; nos emocionó y nos enorgulleció que estuvieras ahí, de alguna manera representando a nuestra familia».

«Es una forma de decirles a todos los que nos quieren y nos hicieron llegar su afecto, que estamos tristes, con mucho dolor, ¡pero de pie!», expresó el productor, que hasta el momento no se había pronunciado públicamente respecto al difícil momento familiar que atraviesa. Y cerró: «Gracias por todo el cariño que nos hacen sentir».

Cris Morena, por su parte, comentó: «Estamos con vos, Valen. Tu corazón corre junto a toda nuestra familia, estamos orgullosos y felices porque vos estás pleno, y lo más importante para nuestra familia es el amor que nos une en todo y a pesar de todo, siempre juntos».

«¡Una gran performance hoy, vamos con todo, muy felices por tu camino y apoyándote a fondo! Te amo», agregó.

Cómo fue la despedida a Mila Yankelevich

Tomás Yankelevich y Sofía Reca se reunieron junto a sus familiares y amigos para despedirse de su pequeña hija de 7 años, Mila Yankelevich, quien falleció tras una tragedia en Miami.

Luego de que se diera a conocer la triste noticia, Cris Morena viajó desde Argentina rumbo a Estados Unidos para acompañar a su hijo y a su nuera, así como lo hizo Gustavo Yankelevich, quien se encontraba de viaje en Italia.

En este contexto, el periodista Gustavo Méndez reveló mediante su cuenta de Instagram: “Ayer (por el jueves 31 de julio) despidieron a Mila Yankelevich en la casa de sus padres en North Beach, Miami. Fue una ceremonia íntima: familiares de ambos lados, de Tomás y de Sofía, muy pocos amigos”.

Cabe recordar que tanto Mila como otra niña de 13 años, Erin Ko Han, fallecieron el pasado 28 de julio tras la coalición entre el velero entre el que se encontraban y una barcaza. Tras realizar la autopsia, el Cuerpo Médico Forense de Miami determinó que la causa de sus muertes fue por «ahogamiento accidental».