El motivo por el que Diego Latorre estuvo celoso de Nico Occhiato: “Estás saliendo con Nicolás” 

Diego Latorre sorprendió al revelar un insólito sueño que tuvo tiempo atrás donde Yanina Latorre estaba íntimamente con Nico Occhiato. A raíz de esto, dejó ver su lado más celoso en su relación.

El motivo por el que Diego Latorre estuvo celoso de Nico Occhiato

En su visita a Yanina 107.9 (El Observador), comenzaron a hablar sobre el lado más «tóxico» de cada uno dentro de un vínculo amoroso y, en este contexto, el exfutbolista contó: «¿Vos sabías que un día soñé que estabas empomándote a Nico Occhiato?»

Entonces, la conductora continuó con la anécdota: «No solo lo soñó sino que se lo creyó. Y me escribió un mensaje y me dijo ‘me contó un productor‘, que era mentira, ‘que estás saliendo con Nicolás Occhiato’, y le dije dame el teléfono del productor y que me lo explique a mi».

Pero viste que hay sueños que no terminan en el sueño, se te hacen carne viva. Era parte de la realidad el sueño«, se justificó el padre de Lola Latorre. Y, es por eso, que la reconocida panelista aseguró: «Durante un tiempo me incomodaba nombrar a Nico Occhiato adelante de él. Encima yo lo pondero siempre».

«Él me llamó, fue directo, me dijo ‘Yani, tenemos que hablar, decime la verdad, está por salir en todos lados’. Tuvimos una discusión tremenda. Y cada vez que yo lo nombraba me hacía ‘mm'», agregó Yanina. Mientras que Diego especificó: «Estaba ahí con nosotros en la cama Occhiato, era testigo del acto sexual».

Yanina Latorre sobre su intimidad con Diego Latorre

La panelista se caracteriza por ser muy sincera sobre su vida privada y no suele tener pudor de contar ningún detalle, ya sea personal o de alguna celebridad de la farándula. En esta ocasión, siguiendo con este lineamiento, profundizó sobre su relación con su marido en medio de una entrevista con Viviana Canosa en Confesiones (Infobae).

Entonces, manifestó: «Yo a él le cuento todo, le pregunto si tengo el cul* con celulitis, ‘¿te parece que tengo un rollo?'», por lo que la periodista le consultó: «¿Eso no te baja la líbido?»

«No porque después de 30 años no es solamente sexo. Yo le corto los pelos del ort*, eso es amor. Borde de la bañadera, él hace esto (levanta la pierna), se pone así y yo me agachó con la tijera y voy. Y él va diciendo ‘cuidado, cuidado’ porque tiene miedo que le clave la tijera en el ort*», relató de manera especifica y con actuación del momento.