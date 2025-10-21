El nuevo descubrimiento del CONICET que mejoraría la cerveza y potenciaría su economía 

Un equipo de científicos del CONICET trabaja en el mejoramiento genético de una de las variedades de cebada más cultivadas en la Argentina. Se trata de una investigación que lograría mejoras para la industria y sería muy beneficioso para los productores de cervezas locales.

El equipo multidisciplinario de investigadores del CONICET logró introducir un gen proveniente del alga Ostreococcus tauri en la variedad de cebada Andreia. El resultado es una planta con mayor contenido de almidón degradable, que facilita la fermentación y aumenta la eficiencia del malteado, paso clave para elaborar cerveza.

Cómo comenzó esta investigación del CONICET

El proyecto comenzó en el Centro de Estudios Fotosintéticos y Bioquímicos (CEFOBI, CONICET-UNR), donde se transfirió el gen OsttaSBE a Arabidopsis thaliana, planta modelo en genética. Allí se observó un incremento notable en el contenido de almidón y una reducción en el tamaño de los gránulos. A partir de ese hallazgo, la becaria doctoral del CONICET Amanda Rosario Gómez Ibarra se propuso llevar el experimento a un cultivo de interés agronómico: la cebada.

Para hacerlo posible se conformó un grupo interinstitucional liderado por los científicos María Victoria Busi (CEFOBI) y Hugo Permingeat (IICAR, CONICET-UNR), con la participación de científicos de la Plataforma Agrobiotec de la Facultad de Ciencias Agrarias y de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario. La Plataforma Agrobiotec fue clave, ya que permite cultivar plantas durante todo el año en condiciones controladas, algo fundamental al tratarse de un cereal de crecimiento invernal.

Qué características tiene la variedad de cebada Andreia

La variedad de cebada Andreia es una cebada cervecera ampliamente utilizada en Argentina, conocida por su alta adaptabilidad y estabilidad de rendimiento bajo diferentes condiciones ambientales. Aunque fue la más sembrada durante varios años, su participación ha disminuido con la introducción de nuevas variedades como Montoya y Overture. Se caracteriza por tener un excelente comportamiento sanitario y una alta estabilidad en el tamaño del grano, siendo también resistente al frío durante el estado vegetativo.