Cómo es el roedor que creían extinto y reapareció en Chubut: el hallazgo que asombra a los expertos

Dos biólogos, integrantes de la Fundación Macá Tobiano, realizaron el increíble hallazgo de una especie de roedor que se creía extinto. Los expertos le habían perdido el rastro al animal hacía 15 años, pero luego de una búsqueda intensa encontraron la rata en el valle del Arroyo Perdido, en el centro de la provincia de Chubut.

«Una super rata»

El animal hallado es más conocido como «rata vizcacha». Los biólogos la describieron como «una especie extraordinaria desde el punto de vista fisiológico».

En Argentina solo hay tres especies que se pueden encontrar en Catamarca, desde La Rioja a Neuquén y también en Chubut,

Los especialistas detallaron que es «una super rata» que se adapta fácilmente a ambientes extremadamente secos y salitrosos ya que tienen riñones «altamente eficientes» para eliminar el exceso de sal y pelos especiales en la boca que les permite «cepillar las hojas antes de comerlas».

Foto: Fundación Macá Tobiano.

La rata vizcacha tiene el tamaño de la mano y se la reconoce fácilmente por tener una cola larga que termina como un pincel. Es gris con la panza blanca Su especie representa una curiosidad para los genetistas porque es el mamífero que más cromosomas tiene.