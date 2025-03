La Conmebol celebró el sorteo de la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores 2025, un evento que no solo definió los cruces de los torneos más prestigiosos del fútbol sudamericano, sino que también dio a conocer a las nuevas mascotas oficiales de la organización.

Estas figuras animadas, diseñadas para captar la atención de las nuevas generaciones, debutarán como presentadoras de Noti Fulbo, un noticiero animado sobre el fútbol sudamericano que pronto estará disponible en YouTube. “Una serie de Conmebol para las nuevas generaciones. Muy pronto en YouTube”, anunciaron desde la entidad.

El parecido de la mascota de la Conmebol con un ex presidente de Argentina que revolucionó las redes

Sin embargo, en Argentina, la presentación de una de las mascotas rápidamente se robó el protagonismo por un motivo inesperado. En las redes sociales, los usuarios no tardaron en señalar un sorprendente parecido entre el diseño de la mascota de la Conmebol Sudamericana 2025 y el ex presidente argentino Alberto Fernández. Con su característico bigote y una expresión que muchos consideraron familiar, la figura animada desató una ola de comentarios y memes que vincularon al personaje con el ex mandatario.

“La mascota de la Conmebol es Alberto Fernández escabiado”, bromeó un usuario en X, mientras otro afirmó: “Bolu**, salieron las mascotas de la Conmebol y una es literalmente Alberto”. La asociación se viralizó en cuestión de horas, convirtiendo a la mascota en tendencia y añadiendo un toque de humor local a un evento de alcance continental.