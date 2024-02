El polémico tuit de Alexis Caniggia contra Yanina Latorre donde insulta una popular marca de helados

Yanina Latorre parece haberse separado de su marido, Diego Latorre. Así lo hizo saber en un posteo en su cuenta de Instagram.

«Quiero contarles que con Diego estamos necesitando un aire. Fin del comunicado», escribió la panelista de LAM en una historia de Instagram. El mensaje fue acompañado por un emoji de corazón roto.

Algunos seguidores se alarmaron ante la posible ruptura amorosa de la pareja. Otros lo tomaron con humor y deslizaron la posibilidad de un acuerdo publicitario para obtener un aire acondicionado en este verano. Por el momento Yanina no dio mayores detalles.

Varias figuras del espectáculo se hicieron eco de la noticia, entre ellos el jugador de fútbol Daniel Osvaldo. «Alguien que me saque esta duda, porque se quedó sin huev*s de donde colgarse. Qué bárbaro, ¿cómo se llamará ahora no? Alguien que me saque esta duda, che. Besos, Yani, quiero saber tu apellido» dijo el jugador en una historia de Instagram.

Ahora, quién disparó contra la panelista de LAM fue el influencer Alexis Caniggia, el reconocido hijo de Mariana Nannis y Claudio Caniggia. En un polémico posteo en Twitter el joven Caniggia arremetió contra Yanina y además insulto una popular marca de helados argentina, hecho que desató un debate en redes.

«Te dejó tu marido que tenía el cul* re cogid*. Nadie te quiere por bocona, eso lo tenes re asumido. Grasa, mersa y trucha como helado de Grido. ¿Y ahora Yanina qué? Si te quedaste sin apellido.» escribió Alexis, haciendo referencia a que la panelista utiliza el apellido de su pareja.

Tiempo atrás, la madre del joven también escribió un tuit contra Latorre en que la acusaba de haberle sido infiel a Diego Latorre con su hermano.

La reacción de las redes ante el polémico tuit y los divertidos memes

El tuit de Alexander fue muy viral en Twitter, pero los usuarios no se enfocaron en Yanina, sino en la cadena de heladerías que fue insultada por el influencer. Como siempre, respondieron con los mejores memes.

yanina latorre se puede ir bien a la verga pero xq este huevon insulta al Grido https://t.co/0NQUQnwUUD pic.twitter.com/YyUGIZJ5X4 — grone provinciano (@shittttin) February 17, 2024

Iba bien hasta lo de grido. No le voy a permitir que se meta con mi fiel amigo https://t.co/Hwgqzp11Og pic.twitter.com/Snw1a10rua — Ro. 🦦 (@Berenjenaaaa01) February 17, 2024