Pampita se despidió de «Los 8 escalones» en El Trece: quién ocupará su lugar 

Pampita se despidió de Los 8 escalones (El Trece) el 7 de noviembre luego de que el canal decidiera reemplazarlo por el nuevo ciclo de María Belén Ludueña, Tarde o Temprano.

Luego de que uno de los participantes se llevara el viaje a Brasil para dos personas, la conductora lanzó unas breves palabras de despedida: «Fue un placer compartir con ustedes Los 8 escalones».

«Gracias a las familias, los amigos, a nuestro jurado Marcelo Polino, Barbie Simons, Cande Ruggeri, Iliana Calabró y hoy, un super lujo, Daniel Agostini», repasó uno por uno los nombres de las figuras que la acompañaron.

Y, cerró: «Gracias a ustedes por vernos siempre en la pantalla de El Trece».

¿Cómo es el nuevo programa de María Belén Ludueña?

María Belén Ludueña regresa a la pantalla de El Trece a partir del 10 de noviembre tras su salida de Mujeres Argentinas con su nuevo programa Tarde o Temprano.

Luego de que se confirmara el levantamiento de Los 8 escalones con Pampita de la programación, el canal decidió que la conductora ocupe este lugar con un nuevo ciclo y deje vacante el de la mañana para Moria Casán.

«Tarde o temprano, te vas a enterar de todo. Te vas a sentir parte. Te vas a sorprender. Te vas a enganchar», expresa la conductora en la promo.

«Tarde o temprano, la actualidad tiene su lugar, las historias llegan. Vas a estar del otro lado. Todo se conecta. Tu nuevo punto de encuentro», agrega.

También, se confirmó que los panelistas serán: Gonzalo Aziz, Fernanda Iglesias, Pampa Mónaco y Silvia Fernández Barrio.