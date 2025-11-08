Cuándo fue la última vez que Ricardo Montaner cantó en un show

Ricardo Montaner, junto a su hija Evaluna y su yerno Camilo, protagonizaron un emotivo momento en el exitoso programa español El Hormiguero, conducido por Pablo Motos, donde los tres artistas interpretaron en vivo su canción “Si tuviera que elegir”, el hit que reestrenaron tras el anuncio del retiro temporal de Montaner de los escenarios.

La vez que Ricardo Montaner cantó junto a Evaluna y Camilo y sorprendió a todos en El Hormiguero

La presentación, que se dio en un clima de emoción y complicidad familiar, sorprendió a los espectadores y generó un pico de audiencia que posicionó al ciclo como el programa más visto de la noche, con más de 7,3 puntos de rating.

Antes de la actuación, Camilo tomó la palabra para rendir homenaje a su suegro, al que describió con admiración: “En Latinoamérica no existe manera de imaginarse el oficio de ser cantautor y de cantar desde el corazón sin pensar en un titán como mi suegro. Desde que tengo memoria, Ricardo está de gira. Es un referente de calidad artística y, además, alguien que logró ser feliz y mantener una familia mientras era tremendamente exitoso, algo mucho más difícil que ser exitoso”.

Con esas palabras, el intérprete de “Vida de rico” le dio la bienvenida al estudio a Ricardo Montaner, quien apareció acompañado por Evaluna. Minutos después, los tres unieron sus voces para ofrecer una versión acústica y cargada de sentimiento de “Si tuviera que elegir”.

El público reaccionó con ovaciones y mensajes de cariño en redes sociales, destacando la conexión familiar y la calidez que los caracteriza.

El momento marcó el reencuentro del patriarca musical con los escenarios televisivos internacionales, tras meses de descanso y especulaciones sobre su estado de salud.

El regreso de Montaner junto a su hija y su yerno no solo refuerza el legado artístico de la familia, sino que también demuestra la fuerza de la música como punto de encuentro entre generaciones.