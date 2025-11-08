Cuánto cuesta comer en la parrilla de Villa Crespo que eligió Dua Lipa en Argentina

La estrella del pop Dua Lipa volvió a demostrar su fascinación por la cultura local y eligió una de las parrillas más sofisticadas del momento para una cena familiar.

La artista británica fue a Madre Rojas, en el corazón de Villa Crespo, acompañada por su madre, su padre y su hermana.

Cuánto cuesta comer en Madre Rojas: el menú que pidió Dua Lipa

En un ambiente relajado y de estética bistró, la familia disfrutó de una velada íntima donde la carne argentina fue la gran protagonista.

El menú incluyó una combinación de clásicos de la parrilla y cortes premium. Esto fue lo que pidieron:

Pickles caseros: $5.000

Chinchulines: $7.000

Tortilla de papa: $14.700

Mollejas: $19.200

Corte de vaquillona: $56.800

Corte de Wagyu: $94.000

Cómo es Madre Rojas

El restaurante, ubicado en Rojas 1600, Villa Crespo, fue creado por Juan Ignacio Barcos, quien es ganadero, sommelier y chef.

El concepto de Madre Rojas se basa en un fuerte compromiso con la sustentabilidad, seleccionando productores que priorizan el bienestar animal y la crianza a pasto. La carta, de hecho, detalla el origen de cada producto.

Entre sus platos destacados, además de los que probó la cantante, figuran las papas fritas en grasa Wagyu, la morcilla con manzana verde y una amplia selección de charcutería artesanal.