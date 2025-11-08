Cuánto cuesta comer en la parrilla de Villa Crespo que eligió Dua Lipa en Argentina
Dua Lipa, de visita en Argentina, cenó en la parrilla Madre Rojas de Villa Crespo. Comió mollejas, tortilla y un corte de Wagyu de $94.000.
La estrella del pop Dua Lipa volvió a demostrar su fascinación por la cultura local y eligió una de las parrillas más sofisticadas del momento para una cena familiar.
La artista británica fue a Madre Rojas, en el corazón de Villa Crespo, acompañada por su madre, su padre y su hermana.
Cuánto cuesta comer en Madre Rojas: el menú que pidió Dua Lipa
En un ambiente relajado y de estética bistró, la familia disfrutó de una velada íntima donde la carne argentina fue la gran protagonista.
El menú incluyó una combinación de clásicos de la parrilla y cortes premium. Esto fue lo que pidieron:
- Pickles caseros: $5.000
- Chinchulines: $7.000
- Tortilla de papa: $14.700
- Mollejas: $19.200
- Corte de vaquillona: $56.800
- Corte de Wagyu: $94.000
Cómo es Madre Rojas
El restaurante, ubicado en Rojas 1600, Villa Crespo, fue creado por Juan Ignacio Barcos, quien es ganadero, sommelier y chef.
El concepto de Madre Rojas se basa en un fuerte compromiso con la sustentabilidad, seleccionando productores que priorizan el bienestar animal y la crianza a pasto. La carta, de hecho, detalla el origen de cada producto.
Entre sus platos destacados, además de los que probó la cantante, figuran las papas fritas en grasa Wagyu, la morcilla con manzana verde y una amplia selección de charcutería artesanal.
