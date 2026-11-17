Shakira volvió a posicionarse entre las grandes figuras de la música internacional. La cantante colombiana recibió una nominación a los premios Grammy 2027 por “Dai Dai”, la canción que grabó junto al artista nigeriano Burna Boy y que acompañó la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Según informó Noticias Argentinas, la colaboración fue seleccionada para competir en la categoría Mejor Interpretación de Música Global, uno de los reconocimientos que entrega la Academia de la Grabación de Estados Unidos. La nominación fue anunciada este lunes 16 de noviembre y quedó confirmada en el sitio oficial de los Grammy.

El tema se convirtió en uno de los lanzamientos internacionales más destacados de la artista durante 2026 y marcó su regreso al universo musical de los mundiales de fútbol.

Shakira y Burna Boy competirán contra Rosalía en los Grammy 2027

La canción “Dai Dai” figura entre las cinco nominadas a Mejor Interpretación de Música Global, una categoría que reconoce producciones de diferentes culturas y tradiciones musicales.

Entre sus competidores aparecen Rosalía y Dougie F, con “Porcelana”, y Angélique Kidjo, Pharrell Williams y Quavo, con “Bando (Orchestral)”.

La lista se completa con Devan Ekambaram y Susha, por “Varuvaaiy”, y KerreKe, Mireya Ramos y Alex E. Chávez, por “Una flor en cada estrella”.

Para Shakira, esta candidatura representa un nuevo reconocimiento a su capacidad de combinar estilos musicales y conectar con públicos de distintos países.

Además, se trata de su primera nominación en esta categoría, según destacó el medio colombiano Bésame.

“Dai Dai”, la canción del Mundial 2026 que volvió a poner a Shakira en el centro de la escena

“Dai Dai” fue presentada oficialmente en mayo de 2026 como parte de la propuesta musical de la FIFA para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

La canción reunió a Shakira con Burna Boy, una de las principales figuras internacionales del afrobeats, en una colaboración que combinó ritmos contemporáneos y una propuesta musical de alcance global.

Según informó la FIFA durante su lanzamiento, el proyecto también estuvo vinculado con una iniciativa solidaria desarrollada junto a Global Citizen para promover el acceso a la educación y al fútbol en comunidades con recursos limitados.

El tema tuvo una importante repercusión en plataformas digitales. De acuerdo con los datos difundidos por Noticias Argentinas, alcanzó los mil millones de reproducciones en menos de tres meses.

La canción también permitió que Shakira retomara su histórica relación con los mundiales, iniciada con el éxito internacional de “Waka Waka (This Time for Africa)”, el himno del Mundial de Sudáfrica 2010.

Cuándo son los Grammy 2027 y quiénes lideran las nominaciones

La 69.ª edición de los premios Grammy se celebrará el próximo 7 de febrero de 2027 en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, Estados Unidos.

Entre las artistas que encabezan las candidaturas aparecen la británica Raye, con 11 nominaciones, y la española Rosalía, con nueve.

También se destacan Phoebe Bridgers, Olivia Rodrigo, Ella Langley y Miranda Lambert, con siete nominaciones cada una.

La ceremonia reunirá a algunas de las figuras más importantes de la industria musical internacional y reconocerá las producciones destacadas del último año.

Para Shakira, la gala será una nueva oportunidad de sumar otro galardón a su trayectoria, esta vez con una canción que unió música, fútbol y una colaboración entre artistas de diferentes continentes.

Con “Dai Dai”, la colombiana vuelve a competir por uno de los premios más importantes de la música y reafirma su presencia internacional después de más de tres décadas de carrera.