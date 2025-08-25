El objeto que nunca deberías quitar de la cocina si querés garantizar riqueza, según Cristóbal Martín

Cristóbal Amo Martín, experto en Bienestar, Salud, Energía y Mente, con más de dos millones de seguidores en Instagram, compartió cuáles son los objetos que no deberían faltar en la mesa del hogar para atraer riqueza, salud y armonía.

El objeto que nunca deberías quitar de la cocina si querés garantizar riqueza

El especialista asegura que la mesa puede convertirse en un verdadero imán de abundancia si se coloca sobre ella ciertos elementos que elevan la vibración del ambiente y fortalecen las intenciones positivas.

Entre los objetos más poderosos, Martín destaca:

Una vela blanca , símbolo de pureza y paz, capaz de disipar tensiones y abrir caminos cuando se enciende a diario con una intención clara.

, símbolo de pureza y paz, capaz de disipar tensiones y abrir caminos cuando se enciende a diario con una intención clara. Frutas frescas , como manzanas, plátanos o naranjas, que atraen salud y vitalidad, además de proteger contra malas energías.

, como manzanas, plátanos o naranjas, que atraen salud y vitalidad, además de proteger contra malas energías. Flores , cuyos colores potencian distintos aspectos: amarillas para el dinero y el éxito, rojas para el amor y blancas para la paz y el equilibrio. Eso sí, cuando se marchitan, deben retirarse para no drenar la energía.

, cuyos colores potencian distintos aspectos: amarillas para el dinero y el éxito, rojas para el amor y blancas para la paz y el equilibrio. Eso sí, cuando se marchitan, deben retirarse para no drenar la energía. Un frasco de pimienta negra , que aporta impulso, motivación y pasión, recordando la importancia de mantener viva la chispa personal.

, que aporta impulso, motivación y pasión, recordando la importancia de mantener viva la chispa personal. Un cuenco de sal, que actúa como filtro energético para limpiar y proteger el hogar. Cada domingo, recomienda sumar unos granos y pedir un deseo como afirmación de abundancia.

“Tu mesa puede ser el centro energético de tu prosperidad, pero solo si sabes qué poner sobre ella”, remarcó Martín, al tiempo que advirtió que nunca hay que descuidar estos objetos si se quiere mantener activa la energía positiva del hogar.

El mejor lugar para colocar un cactus y así atraer dinero según el Feng Shui

El cactus, símbolo de resistencia y fortaleza, también es considerado en el feng shui como una planta capaz de proteger el hogar y atraer abundancia. Su energía es poderosa y, ubicada en el lugar correcto, puede convertirse en un gran aliado para potenciar la prosperidad económica.

Según esta filosofía, hay que colocar un cactus en los siguientes espacios:

cerca de la puerta de entrada : ayuda a bloquear las malas energías y permite que solo ingrese lo positivo, incluyendo la prosperidad.

: ayuda a bloquear las malas energías y permite que solo ingrese lo positivo, incluyendo la prosperidad. En la oficina o espacio de trabaj o: esta planta favorece la concentración y el éxito en los proyectos

o: esta planta favorece la concentración y el éxito en los proyectos En la zona sureste de la casa —relacionada con la riqueza según el mapa bagua— impulsa el crecimiento financiero.

—relacionada con la riqueza según el mapa bagua— impulsa el crecimiento financiero. Los cactus son recomendados para espacios con computadoras o televisores, ya que ayudan a neutralizar la energía densa producida por los aparatos electrónicos.

Los especialistas advierten que no deben colocarse en el dormitorio, ya que sus espinas simbolizan tensión y pueden interferir con el descanso y la armonía de pareja.

Un detalle simple y natural que, de acuerdo al feng shui, puede marcar la diferencia en el flujo de la energía y en la llegada de nuevas oportunidades económicas.