El mejor lugar para colocar un cactus y así atraer dinero según el Feng Shui

El cactus, símbolo de resistencia y fortaleza, también es considerado en el feng shui como una planta capaz de proteger el hogar y atraer abundancia. Su energía es poderosa y, ubicada en el lugar correcto, puede convertirse en un gran aliado para potenciar la prosperidad económica.

Dónde colocar un cactus para atraer dinero, según el Feng Shui

Según esta filosofía, hay que colocar un cactus en los siguientes espacios:

cerca de la puerta de entrada: ayuda a bloquear las malas energías y permite que solo ingrese lo positivo, incluyendo la prosperidad.

En la oficina o espacio de trabajo: esta planta favorece la concentración y el éxito en los proyectos

En la zona sureste de la casa —relacionada con la riqueza según el mapa bagua— impulsa el crecimiento financiero.

Los cactus son recomendados para espacios con computadoras o televisores, ya que ayudan a neutralizar la energía densa producida por los aparatos electrónicos.

Los especialistas advierten que no deben colocarse en el dormitorio, ya que sus espinas simbolizan tensión y pueden interferir con el descanso y la armonía de pareja.

Un detalle simple y natural que, de acuerdo al feng shui, puede marcar la diferencia en el flujo de la energía y en la llegada de nuevas oportunidades económicas.

Dónde colocar una hoja de laurel para atraer riqueza y limpiar la energía estancada

Uno de los métodos más efectivos, según especialistas, consiste en colocar tres hojas secas de laurel en un sahumador y quemarlas. Con el humo, se recomienda recorrer cada espacio del hogar para eliminar la energía estancada y abrir paso a nuevas oportunidades de prosperidad.

Pero el laurel también puede acompañar de forma más personal. Un ritual muy difundido es el de colocar una hoja de laurel dentro de la billetera todos los jueves. Este gesto sencillo se asocia a la renovación de la energía del dinero, ayudando a que fluya y se multiplique.

De esta manera, el laurel se convierte en un aliado cotidiano para quienes buscan equilibrar su entorno, atraer riqueza y mantener la armonía en casa.