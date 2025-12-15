Martín Fierro de Oro al Conicet: cómo el streaming ‘Fondo del mar’ cautivó al público

Los ojos del mundo digital estuvieron este domingo en Buenos Aires, que fue sede de la entrega inaugural de los Martín Fierro de Streaming, un evento organizado por Aptra, y que tuvo al Stream del Conicet «Fondo del mar» como el ganador del Oro. Conocé todos los que se llevaron el premio.

Cómo fue el streaming del Conicet que se llevó el Martín Fierro de Oro

La cobertura en vivo, realizada junto al Schmidt Ocean Institute, también recibió el premio a Mejor Transmisión Especial, convirtiéndose en la única propuesta de la noche en obtener dos distinciones.

Al subir al escenario para recibir el Martín Fierro de Oro por «Fondo del mar», los integrantes del equipo agradecieron el reconocimiento y señalaron que el objetivo del proyecto fue “acercar la ciencia al público”.

El premio fue recibido por Nadia Cerino, Emiliano Ocampo y Mariano Martínez. “Gracias a la gente que fue parte y a todos ustedes porque cada streaming que pasó, se alentó. Llevemos la ciencia a cada niño, por favor”, dijo Cerino.

La expedición comenzó el 23 de julio y finalizó el 11 de agosto. La transmisión superó por momentos los 70.000 espectadores simultáneos. Siguió en directo de la expedición en el cañón Mar del Plata.

Según indicó Infobae permitió descubrimientos como el pulpo “Dumbo”, el pepino de mar apodado “batatita” por los espectadores, el calamar rojo volador, la estrella de mar “culona”, langostas rosas que protegían a sus crías, y una extensa variedad de moluscos, cangrejos, medusas, anémonas y caracoles.

Uno por uno, todos los ganadores del Martín Fierro del Streaming

La ceremonia fue conducida por Damián Betular y Paula Chaves. Estos fueron todos los ganadores:

Martín Fierro de Oro: el Stream del Conicet

Mejor programa federal

Para el Universo (Universo TV – Córdoba)

Cabaret Voltaire (Brindis – Rosario) – ganador

Flojo de Papeles (Floyd TV – Mendoza)

Dólar Blue (La Casa del Streaming – Misiones) – ganador

Mejor producción integral

Olga – ganador

Luzu TV

Gelatina

Blender

Vorterix

Bondi Liv

Transmisión especial musical

Gracias Mercedes (Olga) – ganador

Un día rosarino (Olga)

2° aniversario (Olga)

Tini (La Casa Streaming)

Gelatón (Gelatina)

El baile más grande del Universo (Universo TV)

Musical

Esto es ¡FA!, Algo de Música (Luzu TV)

Un poco de ruido – ganador

FM Luzu (Luzu TV)

Soundtrash (Blender)

Origamix (Somos Origamis & Gelatina)

Volverme Loco (Bombo TV)

El más border del streaming

Patria y Familia (Luzu TV)

Los Del Turco (La Canchita TV) – ganador

El Fin del Mundo (Olga)

Informativo

Incluye Segurola y Habana (Futurock) – ganador

Paraíso Fiscal (Olga)

La Mañana (Infobae) – ganador

Circo Freak (Gelatina)

Tiempo Libre (La Casa Streaming)

Tremenda mañana (Bondi Live)

Divino Tesoro (Murad)

Actualidad

Ángel responde (ambos Bondi Live) – ganador

Resu en Vivo, Desayuno intermitente (Blender)

Ya fue todo (Jotax)

Elijo creer (Gelatina)

La posta (Stream Room TV Pública).

Deportivo

412

Cuidemos el fútbol (AZZ) – ganador

Gol gana (Olga)

No se pudo (Vorterix)

Visitantes (Carnaval)

Mundial (AFA Estudio)

Programa revelación

Tapados de laburo (Olga) – ganador

Se fue larga (Luzu TV)

Dopaminas (Vorterix)

Sumergidas en data (La Casa Streaming)

Había que decirlo (El Trece Prende)

Maxi Mediodía (Ahora Play)

Contenido On Demand

La Cruda (Olga) – ganador

Así somos (Luzu TV)

Esto es cine (Blender)

El Gapón (Vorterix)

Programa semanal

Los no talentos (Luzu TV)

Mi primo es así (Olga) – ganador

Xtream master (Luzu TV)

Bang Bang (Gelatina)

Reporte minoritario (Vorterix)

Negocios son negocios (Mundo Dinero)

Estás a tiempo (Stream Room TV Pública)

Ahora en jaque (Ahora Play)

Programa humorístico

Soñé que volaba (Olga) – ganador

Edición Especial (Luzu TV)

Que olor (Gelatina)

5 minutos más (Vorterix)

Columnista

Paulo Kablan, Rolando Barbano (ambos Olga)

Iván Schargrodsky (Blender)

Emiliano Goggia (Gelatina)

Naty Maldini (Futurock)

Seba De Caro (Gelatina) – ganador

Dupla del año

Paula Chaves – Luli González (Olga)

Germán Beder – Joaco Cavanna (Vorterix) – ganador

Momi Giardina – Santi Talledo (Luzu TV)

Pepe Ochoa – Fede Bongiorno (Bondi Live)

Tomás Quintín Palma – Marcos Aramburu (Gelatina)

Marcos Giles – Ángela Torres (Luzu TV)

Voz periodística

Iván Schargrodsky (Cenital) – ganador

Luciana Geuna (Olga)

Flor Halfon (Gelatina)

Esteban Trebucq (Bondi Live)

Carolina Amoroso (Infobae)

Gonzalo Aziz (La Casa Streaming)

Voz periodística del deporte

Gastón Edul (Olga)

Flavio Azzaro (AZZ) – ganador

Octavio Gencarelli (Gelatina)

Seba Varela del Río (Vorterix)

Talento revelación

Tomás Limansky (Gelatina)

Anacleta (Blender)

Ángela Torres (Luzu TV) – ganador

Marcos Giles (Vorterix & Luzu TV)

Luli González (Olga)

Lola Latorre (La Casa Streaming)

Entrevistador

Migue Granados (Olga)

Pedro Rosemblat (Gelatina)

Julia Mengolini (Futurock)

Juan Pablo Varsky (Clank!) – ganador

Andrés Duka (Carnaval)

Mili Hadad (Infobae)

Streamer

Martín Cirio

La Cobra

Davoo Xeneize – ganador

Spreen

Mernosketti

Coker

Juli Manzotti

Interés general

Nadie Dice Nada (Luzu TV) – ganador

Paren la Mano (Vorterix)

Hay Algo Ahí (Blender)

Furia Bebé (Futurock)

TDT (Olga)

Story time (Bondi Live)

Figura humorística masculina

Guille Aquino

Nachito Saralegui

Palao Khe

El Trinche

Martín Garabal – ganador

Rober Galati

Leo Greco

Figura humorística femenina

Noe Custodio

Momi Giardina – ganador

Anita Espósito

Charo López

Anacleta

Malena Guinzburg

Co-conducción masculina__IP____IP__

Juan Ruffo

Germán Beder

Damián Betular – ganador

Marcos Aramburu

Santi Talledo

Sebastián Manzoni

Conducción femenina

Nati Jota – ganador

Malena Pichot

Paula Chaves

Vicky Garabal

La Tora

Sofi Martínez

Conducción masculina

Pedro Rosemblat. #AgenciaNA

Luquitas Rodríguez – ganador

Tomás Rebord

Migue Granados

Nicolás Occhiato

Ángel de Brito

Con Infobae y Noticias Argentinas