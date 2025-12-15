Martín Fierro de Oro al Conicet: cómo el streaming ‘Fondo del mar’ cautivó al público
Fue realizada por científicos y siguió en directo la expedición en el cañón Mar del Plata. Por momentos tuvo 70.000 espectadores simultáneos.
Los ojos del mundo digital estuvieron este domingo en Buenos Aires, que fue sede de la entrega inaugural de los Martín Fierro de Streaming, un evento organizado por Aptra, y que tuvo al Stream del Conicet «Fondo del mar» como el ganador del Oro. Conocé todos los que se llevaron el premio.
Cómo fue el streaming del Conicet que se llevó el Martín Fierro de Oro
La cobertura en vivo, realizada junto al Schmidt Ocean Institute, también recibió el premio a Mejor Transmisión Especial, convirtiéndose en la única propuesta de la noche en obtener dos distinciones.
Al subir al escenario para recibir el Martín Fierro de Oro por «Fondo del mar», los integrantes del equipo agradecieron el reconocimiento y señalaron que el objetivo del proyecto fue “acercar la ciencia al público”.
El premio fue recibido por Nadia Cerino, Emiliano Ocampo y Mariano Martínez. “Gracias a la gente que fue parte y a todos ustedes porque cada streaming que pasó, se alentó. Llevemos la ciencia a cada niño, por favor”, dijo Cerino.
La expedición comenzó el 23 de julio y finalizó el 11 de agosto. La transmisión superó por momentos los 70.000 espectadores simultáneos. Siguió en directo de la expedición en el cañón Mar del Plata.
Según indicó Infobae permitió descubrimientos como el pulpo “Dumbo”, el pepino de mar apodado “batatita” por los espectadores, el calamar rojo volador, la estrella de mar “culona”, langostas rosas que protegían a sus crías, y una extensa variedad de moluscos, cangrejos, medusas, anémonas y caracoles.
Uno por uno, todos los ganadores del Martín Fierro del Streaming
La ceremonia fue conducida por Damián Betular y Paula Chaves. Estos fueron todos los ganadores:
Martín Fierro de Oro: el Stream del Conicet
Mejor programa federal
- Para el Universo (Universo TV – Córdoba)
- Cabaret Voltaire (Brindis – Rosario) – ganador
- Flojo de Papeles (Floyd TV – Mendoza)
- Dólar Blue (La Casa del Streaming – Misiones) – ganador
Mejor producción integral
- Olga – ganador
- Luzu TV
- Gelatina
- Blender
- Vorterix
- Bondi Liv
Transmisión especial musical
- Gracias Mercedes (Olga) – ganador
- Un día rosarino (Olga)
- 2° aniversario (Olga)
- Tini (La Casa Streaming)
- Gelatón (Gelatina)
- El baile más grande del Universo (Universo TV)
Musical
- Esto es ¡FA!, Algo de Música (Luzu TV)
- Un poco de ruido – ganador
- FM Luzu (Luzu TV)
- Soundtrash (Blender)
- Origamix (Somos Origamis & Gelatina)
- Volverme Loco (Bombo TV)
El más border del streaming
- Patria y Familia (Luzu TV)
- Los Del Turco (La Canchita TV) – ganador
- El Fin del Mundo (Olga)
Informativo
- Incluye Segurola y Habana (Futurock) – ganador
- Paraíso Fiscal (Olga)
- La Mañana (Infobae) – ganador
- Circo Freak (Gelatina)
- Tiempo Libre (La Casa Streaming)
- Tremenda mañana (Bondi Live)
- Divino Tesoro (Murad)
Actualidad
- Ángel responde (ambos Bondi Live) – ganador
- Resu en Vivo, Desayuno intermitente (Blender)
- Ya fue todo (Jotax)
- Elijo creer (Gelatina)
- La posta (Stream Room TV Pública).
Deportivo
- 412
- Cuidemos el fútbol (AZZ) – ganador
- Gol gana (Olga)
- No se pudo (Vorterix)
- Visitantes (Carnaval)
- Mundial (AFA Estudio)
Programa revelación
- Tapados de laburo (Olga) – ganador
- Se fue larga (Luzu TV)
- Dopaminas (Vorterix)
- Sumergidas en data (La Casa Streaming)
- Había que decirlo (El Trece Prende)
- Maxi Mediodía (Ahora Play)
Contenido On Demand
- La Cruda (Olga) – ganador
- Así somos (Luzu TV)
- Esto es cine (Blender)
- El Gapón (Vorterix)
Programa semanal
- Los no talentos (Luzu TV)
- Mi primo es así (Olga) – ganador
- Xtream master (Luzu TV)
- Bang Bang (Gelatina)
- Reporte minoritario (Vorterix)
- Negocios son negocios (Mundo Dinero)
- Estás a tiempo (Stream Room TV Pública)
- Ahora en jaque (Ahora Play)
Programa humorístico
- Soñé que volaba (Olga) – ganador
- Edición Especial (Luzu TV)
- Que olor (Gelatina)
- 5 minutos más (Vorterix)
Columnista
- Paulo Kablan, Rolando Barbano (ambos Olga)
- Iván Schargrodsky (Blender)
- Emiliano Goggia (Gelatina)
- Naty Maldini (Futurock)
- Seba De Caro (Gelatina) – ganador
Dupla del año
- Paula Chaves – Luli González (Olga)
- Germán Beder – Joaco Cavanna (Vorterix) – ganador
- Momi Giardina – Santi Talledo (Luzu TV)
- Pepe Ochoa – Fede Bongiorno (Bondi Live)
- Tomás Quintín Palma – Marcos Aramburu (Gelatina)
- Marcos Giles – Ángela Torres (Luzu TV)
Voz periodística
- Iván Schargrodsky (Cenital) – ganador
- Luciana Geuna (Olga)
- Flor Halfon (Gelatina)
- Esteban Trebucq (Bondi Live)
- Carolina Amoroso (Infobae)
- Gonzalo Aziz (La Casa Streaming)
Voz periodística del deporte
- Gastón Edul (Olga)
- Flavio Azzaro (AZZ) – ganador
- Octavio Gencarelli (Gelatina)
- Seba Varela del Río (Vorterix)
Talento revelación
- Tomás Limansky (Gelatina)
- Anacleta (Blender)
- Ángela Torres (Luzu TV) – ganador
- Marcos Giles (Vorterix & Luzu TV)
- Luli González (Olga)
- Lola Latorre (La Casa Streaming)
Entrevistador
- Migue Granados (Olga)
- Pedro Rosemblat (Gelatina)
- Julia Mengolini (Futurock)
- Juan Pablo Varsky (Clank!) – ganador
- Andrés Duka (Carnaval)
- Mili Hadad (Infobae)
Streamer
- Martín Cirio
- La Cobra
- Davoo Xeneize – ganador
- Spreen
- Mernosketti
- Coker
- Juli Manzotti
Interés general
- Nadie Dice Nada (Luzu TV) – ganador
- Paren la Mano (Vorterix)
- Hay Algo Ahí (Blender)
- Furia Bebé (Futurock)
- TDT (Olga)
- Story time (Bondi Live)
Figura humorística masculina
- Guille Aquino
- Nachito Saralegui
- Palao Khe
- El Trinche
- Martín Garabal – ganador
- Rober Galati
- Leo Greco
Figura humorística femenina
- Noe Custodio
- Momi Giardina – ganador
- Anita Espósito
- Charo López
- Anacleta
- Malena Guinzburg
Co-conducción masculina__IP____IP__
- Juan Ruffo
- Germán Beder
- Damián Betular – ganador
- Marcos Aramburu
- Santi Talledo
- Sebastián Manzoni
Conducción femenina
- Nati Jota – ganador
- Malena Pichot
- Paula Chaves
- Vicky Garabal
- La Tora
- Sofi Martínez
Conducción masculina
Luquitas Rodríguez – ganador
Tomás Rebord
Migue Granados
Nicolás Occhiato
Ángel de Brito
