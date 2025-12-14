Quiénes están nominados, quiénes conducen y dónde ver la gala: todo sobre los Martín Fierro del Streaming

Este domingo 14 de diciembre se celebra un hito en la industria de los medios argentinos: la primera entrega de los Premios Martín Fierro a los Canales de Streaming. Impulsados por Aptra, estos galardones buscan reconocer formalmente a las producciones digitales más destacadas de la temporada.

La ceremonia no solo es importante por los premios en sí, sino por el nivel de exposición que alcanzan las plataformas. Se realiza en el Centro de Convenciones de Buenos Aires y se transmite de forma conjunta a partir de las 21 horas por el canal digital OLGA y, por primera vez, por la televisión abierta a través de Telefe.

Un análisis rápido de las nominaciones revela la polarización de la nueva escena mediática: la batalla por el «Oro» y el dominio de las audiencias se libra principalmente entre dos canales: OLGA y Luzu TV.

OLGA (Migue Granados): domina en las categorías de Interés General, Musical y Transmisión Especial. Sus figuras ( Migue Granados , Nati Jota , Damián Betular , Paula Chaves ) compiten en los rubros principales de conducción.

domina en las categorías de Interés General, Musical y Transmisión Especial. Sus figuras ( , , , ) compiten en los rubros principales de conducción. Luzu TV (Nicolás Occhiato): fuerte en Magazine, Semanal y Stream React. Occhiato y Luquita Rodríguez son figuras clave, y compite directamente en la conducción y producción integral.

La competencia entre estas dos plataformas es tan intensa que están nominados cabeza a cabeza en la categoría más importante de la noche: Mejor Producción Integral en Vivo.

Cómo ver los Martín Fierro Streaming, quiénes conducen y el cronograma de la gala

La gala principal será conducida por la dupla de Damián Betular (figura de Sería Increíble en OLGA) y Paula Chaves (conductora de Tapados de Laburo en OLGA).

La previa a la alfombra roja comienza a las 18.30 a través del canal de youtube de Olga. La conducción estará a cargo del Pollo Alvaréz. Luego, a las 19.30 será la red carpet oficial con la conducción de Nacho Elizalde y Luli González; Marti Benza y Gastón Edul; La Reini y Tefi Russo.

A las 21 comenzará la ceremonia central por OLGA y Telefe. Los conductores elegidos fueron Damián Betular y Paula Chaves.

El listado completo de los nominados a los Martín Fierro del Streaming

Conducción y Co-Conducción

CONDUCCIÓN FEMENINA Nati Jota – OLGA Malena Pichot – Futurock Paula Chaves – OLGA Vicky Garabal – Luzu La Tora – luzu y TLF Streams

CONDUCCIÓN MASCULINA Luquita Rodríguez – Vorterix Tomás Rebord – Blender Migue Granados – OLGA Nicolás Occhiato – Luzu Ángel de Brito – Bondi Pedro Rosemblat – Gelatina

CO-CONDUCCIÓN FEMENINA Lía Copello – Gelatina Flor Jazmín – Luzu Gime Accardi – OLGA Yoyi Francella – Luzu Agos Palazzolo – Vorterix Juli Poggio – La Casa

CO-CONDUCCIÓN MASCULINA Juan Ruffo – Blender Germán Beder – Vorterix Damián Betular – OLGA Marcos Aramburu – Gelatina Santi Talledo – Luzu Sebastián Manzoni – La Casa



Periodismo y Humor

VOZ PERIODÍSTICA: Iván Schargrodsky (Cenital), Luciana Geuna (OLGA), Flor Halfon (Gelatina), Esteban Trebucq (Bondi), Carolina Amoroso (Infobae), Gonzalo Aziz (La Casa).

Iván Schargrodsky (Cenital), Luciana Geuna (OLGA), Flor Halfon (Gelatina), Esteban Trebucq (Bondi), Carolina Amoroso (Infobae), Gonzalo Aziz (La Casa). VOZ PERIODÍSTICA DEPORTIVA: Pablo Giralt (Mobile Sports), Nani Senra (AZZ), Gastón Edul (OLGA) , Seba Varela del Río (Vorterix y AFA Estudio), Flavio Azzaro (AZZ), Octavio Gencarelli (Gelatina), Diego Díaz (Picado TV).

Pablo Giralt (Mobile Sports), Nani Senra (AZZ), , Seba Varela del Río (Vorterix y AFA Estudio), Flavio Azzaro (AZZ), Octavio Gencarelli (Gelatina), Diego Díaz (Picado TV). ENTREVISTADOR: Miguel Granados (OLGA), Pedro Rosemblat (Gelatina), Julia Mengolini (Futurock), Juan Pablo Varsky (Clank), Andrés Duka (Carnaval), Mili Hadad (Infobae).

Miguel Granados (OLGA), Pedro Rosemblat (Gelatina), Julia Mengolini (Futurock), Juan Pablo Varsky (Clank), Andrés Duka (Carnaval), Mili Hadad (Infobae). COLUMNISTA: Paulo Kablan (OLGA), Barbano (Luzu) , Iván Schargrodsky (Blender), Emiliano Goggia (Gelatina), Naty Maldini (Futurock), Seba De Caro (Gelatina).

Paulo Kablan (OLGA), , Iván Schargrodsky (Blender), Emiliano Goggia (Gelatina), Naty Maldini (Futurock), Seba De Caro (Gelatina). FIGURA HUMORÍSTICA FEMENINA: Malena Guinzburg (Vorterix), Charo López (Gelatina), Noe Custodio (OLGA & Gelatina), Momi Giardina (Luzu) , Anita Esposito (Luzu), Anacleta (Blender).

Malena Guinzburg (Vorterix), Charo López (Gelatina), Noe Custodio (OLGA & Gelatina), , Anita Esposito (Luzu), Anacleta (Blender). FIGURA HUMORÍSTICA MASCULINA: Guille Aquino (Blender), Nachito Saralegui (Vorterix), Pelao Khe (OLGA), El Trinche (Luzu), Martín Garabal (Luzu), Rober Galati (Vorterix), Leo Greco (Canal 22).

Programas y Producción

MAGAZINE: AQN (Luzu), SI (OLGA), Rumis (La Casa), Escucho ofertas (Blender), Deja que entre el sol (Vorterix), Tengo capturas (La Casa), Se picó (República Z).

AQN (Luzu), SI (OLGA), Rumis (La Casa), Escucho ofertas (Blender), Deja que entre el sol (Vorterix), Tengo capturas (La Casa), Se picó (República Z). INTERÉS GENERAL: NDN (Luzu), PLM (Vorterix), Hay algo ahí (Blender), Bestia Bebé (Futurock), TDT (OLGA), Story time (Bondi).

NDN (Luzu), PLM (Vorterix), Hay algo ahí (Blender), Bestia Bebé (Futurock), TDT (OLGA), Story time (Bondi). PROGRAMA REVELACIÓN: Tapados de Laburo (OLGA), Se fue larga (Luzu), Dopaminas (Vorterix), Sumergidas en data (La Casa), Había que decirlo (El Trece), Maxi Mediodia (Ahora Play).

Tapados de Laburo (OLGA), Se fue larga (Luzu), Dopaminas (Vorterix), Sumergidas en data (La Casa), Había que decirlo (El Trece), Maxi Mediodia (Ahora Play). MEJOR PRODUCCIÓN INTEGRAL EN VIVO: OLGA, Luzu, Gelatina, Blender, Vorterix, Bondi.

OLGA, Luzu, Gelatina, Blender, Vorterix, Bondi. STREAMER: Martín Cirio, La Cobra, Davo, Spreen, Mernosketti, Coker, Juli Manzotti.

Martín Cirio, La Cobra, Davo, Spreen, Mernosketti, Coker, Juli Manzotti. DUPLA DEL AÑO: Luli y Morte (OLGA), Germán Beder & Joaco Cavanna (Vtx), Momi Giardina & Santi Talledo (Luzu), Pepe Ochoa y Fede Bongiorno (Bondi), Tomás Quintín Palma & Marcos Aramburu (Gelatina), Marcos Giles & Angela Torres (Luzu).

Luli y Morte (OLGA), Germán Beder & Joaco Cavanna (Vtx), Momi Giardina & Santi Talledo (Luzu), Pepe Ochoa y Fede Bongiorno (Bondi), Tomás Quintín Palma & Marcos Aramburu (Gelatina), Marcos Giles & Angela Torres (Luzu). PROGRAMA FEDERAL: Para el Universo (Universo TV – Córdoba), Cabaret Voltaire (Brindis – Rosario), Flojo de papeles (Floyd TV – Mendoza), Dolar Blue (La casa del streaming – Misiones).

Voto del Público

El público tendrá un papel definitorio en dos de las categorías, votando en directo: