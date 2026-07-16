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Lionel Messi y Scaloni bailando al ritmo de Madonna: el curioso video con IA que compartió la estrella pop

La cantante sorprendió al compartir un video realizado con inteligencia artificial que reemplaza a los protagonistas de su última canción por Lionel Messi, Lionel Scaloni y otras figuras de la selección argentina.

Redacción

Por Redacción

La selección argentina está de fiesta dentro y fuera de la cancha, esta vez, de una manera particular. Después de la clasificación a la final del Mundial 2026, un video creado con inteligencia artificial mostró a Lionel Messi, Lionel Scaloni y otros integrantes del plantel dentro del último videoclip de Madonna. La propia artista lo compartió en sus historias de Instagram y la publicación se viralizó.

La producción utiliza la canción «Danceteria» para insertar digitalmente a los futbolistas argentinos en las escenas del videoclip original. El material fue difundido inicialmente por el usuario@nosoytutanka y luego replicado por la cantante estadounidense.

Madonna compartió un video con IA de la selección argentina y revolucionó las redes

En el montaje aparecen Emiliano «Dibu» Martínez, Lionel Messi, Claudio «Chiqui» Tapia, Lionel Scaloni, Lisandro Martínez, Cristian «Cuti» Romero y Nicolás Tagliafico, integrados mediante inteligencia artificial a la coreografía junto a los bailarines del videoclip. También figura el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Uno de los momentos que más comentarios generó muestra a Julián Álvarez y Enzo Fernández besándose durante apenas unas décimas de segundo. También aparecen Giovani Lo Celso, con un vaso en la mano, y Lautaro Martínez, representado como un bailarín de ballet.

Cómo es el videoclip original de Madonna que inspiró el montaje viral

El videoclip original de «Danceteria», lanzado a principios de junio para presentar el disco Confessions II, muestra a Madonna escapando de cámaras y luces mientras interpreta la canción. En distintas escenas comparte pantalla con Julia Garner, Sabrina Carpenter, Kate Moss, Benedict Cumberbatch, Odessa A’zion, Gwendoline Christie y Richard Grant.

El nuevo álbum Confessions II significó el regreso discográfico de Madonna tras siete años, luego de Madame X en 2019. Además, se convirtió en su décimo álbum número uno en el ranking Billboard 200 y marcó su mejor desempeño comercial en más de una década, impulsado por las reproducciones en plataformas digitales.


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La selección argentina está de fiesta dentro y fuera de la cancha, esta vez, de una manera particular. Después de la clasificación a la final del Mundial 2026, un video creado con inteligencia artificial mostró a Lionel Messi, Lionel Scaloni y otros integrantes del plantel dentro del último videoclip de Madonna. La propia artista lo compartió en sus historias de Instagram y la publicación se viralizó.

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