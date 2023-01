El traumático episodio que vivió Ricardo Fort en su infancia y que reveló la serie sobre su vida

La serie documental El comandante Fort se comenzó a ver esta semana. Son cuatro capítulos que relatan la vida de Ricardo Fort desde su infancia, pasando por su trabajo en la fábrica de chocolates y hasta su fama.

En el tercer capítulo, titulado “Chocolate”, su hermano Eduardo Fort contó un traumático episodio de abuso que sufrió Ricardo durante su infancia.

“Nosotros vivíamos en casa y en el piso de abajo vivía una señora, con un señor, eran un matrimonio grande. Ricardo pasaba mucho tiempo ahí abajo”, comenzó Eduardo.

El hermano de Ricardo Fort contó que junto a su otro hermano, Jorge, solían ir a esa casa y que a veces el matrimonio los cuidaba.

“El hombre abusó de Ricardo. Cuando nos dimos cuenta casi lo mata mi viejo. Era chico, tendría cinco años. El viejo era un hijo de p…”, concluyó el hijo de Carlos y Marta Fort.

Del documental también participan los hijos de Ricardo, Marta y Felipe, su expareja Gustavo Martínez, quien se quitó la vida en febrero de 2022, y personas de su círculo íntimo, entre amigos, colegas y familiares.

Críticas de Marina Calabró a la serie sobre la vida de Ricardo Fort

Marina Calabró, quien participó de la serie de Star+, no quedó conforme con el resultado y la calificó como «un cachivache». «Nunca nadie me llamó, la entrevista nunca se hizo, no entiendo el proyecto, no entiendo si es actuado, si hay un Ricardo Fort, si los hijos cantan, bailan, la verdad es que no lo entiendo y creo que hice mal en participar. Pero el manejo, recontra desprolijo. Para gente que, además, se prestó gratis. Un cachivache. En resumen, un cachivache», concluyó, apuntando directamente a la producción de la serie.

Ángel de Brito reveló un detalle no menor

Ángel de Brito se dio cuenta de un insólito pifie en la serie sobre Ricardo Fort.

En rigor, la falla que percibió De Brito en la producción recientemente estrenada sobre el papá de Martita y Felipe no tiene que ver con su realización técnica, ni con su guion, sino simplemente con un error en el subtitulado.

Es así que en la fotografía de la serie que subió el periodista de espectáculos se puede ver a Ricardo Fort sentado frente a un piano, que parece tocar con la intensidad que lo caracterizaba, y en las letras blancas de los subtítulos se puede leer: “Él los transformó a esos chicos en los Ford Men”.