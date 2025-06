El video del encuentro apasionado de Romina y Devi de Gran Hermano ¿Rumores de romance? 

Romina Uhrig y Juan Pablo De Vigili, más conocido como Devi, volvieron a dar que hablar. Los ex participantes de Gran Hermano protagonizaron una escena que rápidamente se viralizó: en medio de un programa de streaming, se besaron frente a las cámaras y desataron todo tipo de rumores.

¿Qué pasó entre Romina Uhrig y Juan Pablo De Vigili?

Todo ocurrió durante una transmisión en vivo, donde ambos compartieron espacio con otros ex hermanitos. En un clima distendido y con muchas risas, surgió una propuesta inesperada: que se dieran un beso. «Dale, Romina, das tantos picos en la noche», se escucha decir de fondo a Kennys Palacios, alentando la situación. La tensión en el aire era palpable, y finalmente pasó lo que todos esperaban.

Para analizar la manito de ella en el cuello y el entregado cerrando los ojos 🥰☺️🫶🏻acá hay química 🥰#SePico #Romi & @Devi pic.twitter.com/dpoFIQzOgT — Leonela ✨️ (@Leonelalopez92_) June 24, 2025

Aunque en un principio Romina giró la cara hacia la mejilla de Devi, fue él quien se animó a ir por más. La buscó con la boca… ¡y la encontró! El beso fue breve pero intenso, y sobre todo, cargado de complicidad. Ninguno se negó. Todo lo contrario: se los vio sonreír con picardía después del momento.

Las redes sociales explotaron y el video del “chape” no tardó en circular. La química entre ambos no pasó desapercibida, y muchos ya especulan con una posible relación más allá de las cámaras. Por ahora, no hay confirmación oficial, pero las imágenes hablan por sí solas.

Romina y Devi ya se conocen un poco más… al menos las bocas. ¿Habrá cita fuera del streaming? ¿Será este el comienzo de una nueva pareja GH? El tiempo (y quizás algún próximo beso) lo dirá.