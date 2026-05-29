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Barcelona presentó la primera oferta millonaria por Julián Álvarez

El Blaugrana elevó una propuesta formal al Colchonero, que lo negó rotundamente. Mirá acá cuál será el destino del delantero de la Selección Argentina.

Redacción

Por Redacción

Luego del Mundial, Julián quiere seguir su carrera en un nuevo destino.

Luego del Mundial, Julián quiere seguir su carrera en un nuevo destino.

En las últimas horas, Julián Álvarez está en el centro de atención del futbol europeo por una posible salida del Atlético Madrid. El atacante tendría las horas contadas en el Colchonero y varios equipos ya pusieron los ojos sobre el delantero.

Quien ya se adelantó es el Barcelona. El equipo culé ya realizó una primera oferta millonaria: 100 millones de euros. Además, no habrá otros futbolistas involucrados en la operación. Pero el equipo del Cholo Simeone negó esta propuesta y solo dejaría salir a su jugador estrella por una oferta más interesante. También fueron irónicos en redes sociales, respondiendo en X sobre una supuesta oferta por Lamine Yamal.

Pero desde Europa llegó otra novedad. Según medios españoles, el PSG estaría por presentar una oferta de 120 millones de dólares para quedarse con el argentino, donde además se incluirán dos futbolistas del conjunto parisino.

El actual equipo campeón de Champions también tiene como prioridad a Julián, ya que le ofreció un salario por temporada cercano a los 23 millones de euros, cuando en la actualidad recibe 8 por año.

Está claro que la Araña quiere tener un nuevo destino post Mundial. El futbolista no se lo ha hecho saber a Simeone, pero a través de su representante se lo comunicó a la comisión directiva. A lo largo de la temporada, el Colchonero le ofreció una renovación de contrato, donde pasaría a cobrar 10 millones por temporada y pasaría el mejor pago del plantel junto a Oblak, pero el argentino la rechazó.

Con todos los rumores sobre la salida del Atlético, Julián ya se enfoca en el Mundial, donde integra la lista de 26 convocados por Lionel Scaloni. El próximo lunes arribará a Kansas, Estados Unidos, donde comenzarán los entrenamientos previos a la cita mundialista.


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Julián Álvarez

En las últimas horas, Julián Álvarez está en el centro de atención del futbol europeo por una posible salida del Atlético Madrid. El atacante tendría las horas contadas en el Colchonero y varios equipos ya pusieron los ojos sobre el delantero.

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