Elena Roger: “Soy una persona que disfruta expresándose a través del arte”

Decir que Elena Roger es una de las voces más potentes, creativas y versátiles es de decir mucho, pero no es decirlo todo. No siquiera decir que es una de las mejores voces de su tiempo. Porque solo diríamos de Elena Roger que es cantante. En verdad, no hay otra forma de pensarla que como artista. Porque eso es Elena Roger: una artista.



Hace casi veinte años, el compositor británico Andrew Lloyd Webber la eligió parta protagonizar el musical Evita primero en Londres y después en la icónica calle Broadway de Nueva York. Para entonces, ya había protagonizado en el teatro argentino “Mina… che cosa sei?!?”, el musical que ella misma creó junto a Valeria Ambrosio y que la ubicó en el primer plano .



También para entonces había hecho tele: El sodero de mi vida, Máximo corazón, Floricienta y Hombres de Honor. El cine vendría un poco después. Pero fue con Evita que Elena Roger comenzó a jugar en las grandes ligas. Primero en Londres, en 2006, y luego en Nueva York, en 2012, con Ricky Martin en el rol del Che.

Elena Roger, junto a Escalandrum, el aclamado sexteto de jazz creado por Pipi Piazzolla.



Del canto y la interpretación escénica de Evita, Elena Roger pasó al de Edith Piaf en el no menos consagratorio espectáculo musical Piaf, con el que también conquistó el mundo. Le siguieron actuaciones cinematográficas, acaso la más destacada haya sido su Nora Eldoc en Wakolda (2013), más tele y teatro. Pero, sobre todo, una participación vocal en Escalandrum, el aclamado sexteto de jazz creado y dirigido por Pipi Piazzolla. Allí conoció al director musical del proyecto, el pianista Nicolás Guerschberg.

Música, palabras y piano



Y es con Nicolás Guerschberg con quien Elena Roger volverá al Alto Valle para ofrecer un espectáculo solista basado en una profunda selección de su obra artística. Con una profunda y sutil calidad interpretativa, Elena Roger, invita al público a sumergirse en este emotivo viaje musical por su ecléctico repertorio acompañada por el poderoso y delicado sonido del piano a cargo del maestro Guerschberg.

El show recorrerá bellas canciones y relatos llenos de historia y emoción, entre los que se encuentran “No llores por mi Argentina (Don’t cry for me Argentina)”, “Je ne regrette rien”, “La vie en rose”, “Te quiero”, “Parole”, “Loving you” y “Balada para un loco”, entre otras.



Elena Roger y Nicolás Guerschberg se presentarán este viernes, a las 21, en el Cine Teatro Español de Neuquén; mañana sábado, a las 21, en el Complejo Cultural Cipolletti; y el domingo, a las 20, Cine Teatro Círculo Italiano, de Regina.

“Mina, che cosa sei”, espectáculo creado y protagonizado por la propia Elena Roger.



“Es un espectáculo donde recorro las canciones que me acompañaron a lo largo de mi carrera”, cuenta Elena en un diálogo con Diario RÍO NEGRO. “Las obras más emblemáticas, como Evita, Piaf, Los Miserables, Mina… che cosa sei, y algunos otros temas que tienen que ver con el tango, con Piazzolla, con el rock nacional, con algún bolero y algún que otro tema nuevo que quisiera en el futuro poder interpretar en alguna obra musical”.



Solista, sí. Pero no sola. En escena, dijimos, estará acompañada del escalandrum Nicolás Guerschberg. “Es realmente un repertorio muy ecléctico, pero que el piano de alguna manera unifica porque es un sonido que amalgama todo. De más está decir que Nicolás es un excelente pianista y que es como si estuviera tocando con una orquesta”, destaca la artista.

Elena Roger. (Foto: Carlos Furman)



Sobre el origen de este espectáculo en particular, Elena confiesa que tenía ganas de “bajar”. “Yo venía haciendo espectáculos como Piaf, como Mina… che cosa sei, que eran bastante grandes, y a veces uno necesita incorporar un sonido un poco más calmo, como más tranquilo. También me da la posibilidad de cambiar repertorio si yo quisiera, con más simpleza. A mí me gusta mucho la simpleza, ¿viste? Y a veces sí tengo la necesidad de presentarme con algo más tranquilo”, confiesa.



“Y hacía un montón que no tocaba… A ver, ya había hecho conciertos con piano solo y me habían gustado mucho; de hecho, hice uno muy hermoso la primera vez que tocamos juntos con Nicolás en el Teatro Colón, ya hace muchos años. Y hacía rato que no salía con un espectáculo así, que fuera a unificar ese sonido a todo el repertorio. Y esa fue la idea, básicamente, ir con algo íntimo, pero a su vez complejo, de alguna manera”.

Elena Roger, junto a Ricky Martin, en la versión neoyorquina del musical Evita, de Andrew Lloyd Webber.



“No es fácil, para nada”, reconoce Elena cuando piensa en la lista de canciones elegidas para este espectáculo con el que viene girando por el país y por el exterior. Acaba de llegar de Chile, luego de los shows en el Alto Valle seguirán viaje Rosario, La Plata, San Juan y Mendoza y en octubre cruzarán el Atlántico para presentarse , a fine s de ese mes, en Valencia, Madrid y Barcelona.

Encuentro cercano



“Básicamente, la idea fue como hacer una especie de relato de mi carrera hasta el momento, con todo de mi vida. Muchas veces me preguntan cómo empecé, por ejemplo, y entonces relato un poco algunas de esas cosas. Sobre todo porque fue un poco pensado por esta situación de que iba a ir a Chile, a España, y para que ese público me conozca un poco más, pero después me di cuenta que no estaba de más también contar algunas cosas acá que nunca había contado en un concierto. Entonces es un poco ese concepto, hacerle escuchar a la gente lo que siempre quiere escuchar de mí, que es esa Piaf, esa Evita… cosas muy hermosas de escuchar, un repertorio muy hermoso de escuchar”.

“Piaf”, el espectáculo que consagró a Elena Roger a nivel internacional.



Acerca del costado íntimo que tiene este espectáculo, Elena reconoce que en ocasiones le gusta sacarse el personaje. “Cuando uno hace una obra de teatro, bueno, la gente viene, se pone seria, se sienta y mira lo que lhacem ahí arriba, ¿no? Pero es muy bello comunicarse y romper esa cuarta pared y poder encontrar un tono como del living de nuestra casa, de compartir, abrir un poco más, y también creo que a la gente le gusta porque ve a la persona, ¿no? Deja de ver tanto a la artista como lejana y empieza a ver un poco a la persona, y eso es muy hermoso”.



De todas las formas posibles del arte, quizás, las más evidente en Elena Roger sea la de cantante. “No, no, no, no, eso es justamente lo que no me gusta, el encasillamiento”, responde con determinación. “ No te puedo decir qué es lo habitual en mí, porque soy muy cambiante. No es que hago solo una cosa, estoy en un musical, en una obra de teatro o hago un concierto o hago una película, o hago una serie. No es que todos los años grabo un disco. No, no lo hago. Mi camino de artista es bastante cambiante. Lo que más disfruto es cuando cambio. Eso es lo que más me gusta, no hacer siempre lo mismo, eso es lo que más disfruto. Soy una persona que disfruta expresándose a través del arte”.



Aunque porteña del barrio de Barracas, Elena Roger tiene orígenes en el Alto Valle, más precisamente en Roca. Su familia paterna es de aquí. “Abuelos, tíos, primos… todos los Roger de Roca son parientes míos”, dice. Aunque esta vez no consiguió fecha en la ciudad para su espectáculo, pasará por aquí cuando se presente en Regina. Y se dará una vuelta por casa. Como siempre que viene al Alto Valle.