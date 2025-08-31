Emanuel Ortega reveló cómo fue el proceso de acompañamiento a Julieta Prandi en el juicio contra Claudio Contardi 

Emanuel Ortega contó cómo fue acompañar a Julieta Prandi en el juicio contra Claudio Contardi por violación. Invitado a Almorzando con Juana (eltrece), el cantante destacó la fortaleza y la resiliencia de su pareja.

“A mí me cuesta un poco hablar del tema. Entiendo que tu pregunta va dirigida en este caso al rol que a mí me tocó ocupar en eso, que fue de acompañar. Pero me cuesta porque es un tema superdelicado y que pertenece a un momento muy personal y muy delicado de su vida, que tiene que ver con su pasado”, le dijo a Juana Viale.

Hecha esa aclaración, Ortega habló del tema, pero cuidando a su pareja. “Yo no conocía su historia y a medida que fui conociendo a la persona, el trasfondo y su experiencia de vida con aquel episodio, yo no terminaba nunca de salir de mi asombro”, admitió.

En este sentido, destacó la fortaleza y la resiliencia de la modelo. “Me encontré con una persona sorprendentemente fuerte. Yo dije ‘¿cómo está de pie esta mujer?′”, recordó.

Y concluyó: “Y tratar de acompañarlo lo mejor que se puede. Nunca es fácil toparte con una persona que está rota. Y a pesar de eso, era diario una vitalidad y un empuje y una fortaleza y una valentía y unos cojones que, a nosotros muchas veces nos faltan”.

Mirtha Legrand habló sobre Julieta Prandi y la condena a su exmarido por violación

Días atrás, luego de que se conociera la condena a 19 años de cárcel a Claudio Contardi por abuso sexual contra Julieta Prandi, distintas personalidades de la farándula se refirieron al caso. Mirtha Legrand, durante su programa, también hizo una mención a lo ocurrido.

Durante su programa, La noche de Mirtha (Eltrece), La Chiqui dedicó unos momentos para reflexionar sobre la condena a Claudio Contardi y el calvario que atravesó Julieta Prandi. “¡Lo que ha sufrido!”, dijo Legrand.

La Chiqui describió a Prandi como una persona “muy cariñosa” y también comentó que, tras conocerse la sentencia, se comunicó con Prandi. “Yo la llamé para que viniera al programa y me dijo que no, que de momento, no”, dijo.

Emanuel Ortega cruzó al biógrafo de Javier Milei por sus dichos contra Julieta Prandi y el fallo que condenó a Claudio Contardi

Emanuel Ortega utilizó sus redes sociales para defender a su pareja, Julieta Prandi, de la polémica crítica que recibió de parte de Nicolás Márquez, el biógrafo oficial del Presidente de la Nación, sobre el fallo contra Claudio Contardi por abuso sexual y violencia de género.

En un tuit, el escritor lanzó una fuerte crítica contra Prandi, adjudicando que “le cuesta creer” su denuncia, ya que viene de “una mujer mediática, mayor de edad, que solía trabajar en una sátira ‘con tinte pedofilica’”: “Cualquier mujer con dos dedos de frente y cierto nivel cultural, al ser golpeada o abusada por su esposo se separa en el acto”.

Además, había mencionado el nombre de Emanuel, a quien señala que fue llamado a declarar y que “podría haberlo hecho por celos contra su pareja anterior”.

Ante ello, el músico le dedicó un texto que expuso en sus stories de Instagram: “MENSAJE PARA ‘UN TAL’ @nicolasmarqueznoriega: No voy a detenerme en las denuncias que usted tiene de abusos contra su hija, o violencia contra su ex esposa. De eso ojalá se encargue la justicia«.

“Pero al leer sus reflexiones alarmantemente retrogradas, machistas y por demás repugnantes, que no hacen otra cosa que dejar en evidencia su enanísmo intelectual, lo primero que me genera es lástima. Lo segundo (y pido disculpas de antemano por el exabrupto) es ganas de cagarlo bien a trompadas. No solo por meterse con mi pareja, sino por meterse con una víctima de las peores aberraciones que una mujer pueda soportar de manos de un ‘hombre’, que por lo visto bien podría haber sido usted”, continuó.

Por último, invitó a que reflexione: “Lo invito a que se llame a silencio. Y si decide no hacerlo, lo invito a que lo próximo que tenga para decir me lo diga en la cara. La vida nos da una y otra vez la posibilidad de elegir. La próxima vez que elija abrir la boca, piénselo un poco mejor. Y si no le da para pensar mejor, simplemente no diga nada”.