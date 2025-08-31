Máxima Zorreguieta sobre Franco Colapinto: su inesperada reacción en el Gran Premio

Franco Colapinto corre este domingo 31 de agosto 2025 el Gran Premio de Zandvoort, y entre los asistentes está la Reina Máxima, la argentina que ocupa el trono de los Países Bajos junto al Rey Guillermo. Antes de la competencia, la monarca fue consultada sobre el joven piloto y su inesperada respuesta generó revuelo. ¿Qué dijo?

Máxima Zorreguieta sorprendió al hablar sobre Franco Colapinto: ¿Qué dijo?

Máxima Zorreguieta, la argentina actual Reina de los Países Bajos, aseguró no conocer al piloto argentino Franco Colapinto en los momentos previos a la carrera en el Gran Premio de Zandvoort de la Fórmula 1.

“No lo conozco”, expresó la Reina Máxima, con una nerviosa sonrisa, cuando fue abordada por Franco Colapinto en los boxes del circuito de Zandvoort por las cámaras de ESPN.

Máxima Zorreguieta sorprendió al hablar sobre Franco Colapinto: ¿Cuál es el piloto favorito de la Reina?

Sin embargo, en otra entrevista para DAZN, Máxima Zorreguieta aseguró que no tiene un favoritismo en concreto: “Soy Reina de Holanda, quiero que les vaya muy bien a los dos y sobre todo que no haya accidentes”.

Máxima Zorreguieta evitó tocar el tema de Franco Colapinto por su condición de realeza en el país europeo, además de que los neerlandeses tienen su propio representante en la Fórmula 1, Max Verstappen, quien es el claro favorito del público y tiene grandes rendimientos en las pistas.

Con información de Noticias Argentinas.-