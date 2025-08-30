Mirtha Legrand acompañó a Raúl Lavié en la celebración de sus 88 años: “Más joven que nunca”

El reloj parece haberse detenido frente a Mirtha Legrand y Raúl “El Negro” Lavié, quien celebró sus 88 años, sobre las tablas y, entre los invitados al espectáculo, llegó “La Chiqui”, que a sus 98, le aseguró al músico que está “más joven que nunca”.

Todo fue vitoreos y aplausos para las casi nueve décadas del arrabalero que lleva más de 73 años de carrera, así se lo pudo ver en total disfrute frente a más de una docena de artistas que lo acompañaron, mientras soplaba las velas en escena, o bien cuando se besó con su esposa, Laura Basualdo.

En una de las butacas, sobre el final del concierto y junto a su más frecuente acompañante, el diseñador Héctor Vidal Rivas, Mirtha exclamó: «Es una cosa que no se puede olvidar. Estás más joven que nunca, te acordás de las canciones, te acordás de la gente, todo el equipo maravilloso realmente”.

“Qué noche, me alegra muchísimo. Yo estuve grabando hasta hace un rato y me vine de lejos, no me lo quería perder, ya la otra vez no pude venir, así que felicidades. Es una maravilla, tu voz está mejor que nunca”, concluyó la diva de los almuerzos.

Lavié, recientemente, reveló que sacará a relucir su faceta actoral con dos obras teatrales, se pondrá en la piel de “El Grinch” a fin de año para un musical de Disney y previo, compartirá escena junto a Antonio Grimau, Cacho Santoro y Osvaldo Laport.