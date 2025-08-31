Sin grasas ni frituras: cómo hacer tortas fritas saludables ideales, para los días nublados

Las tortas fritas son una tradición argentina que siempre acompañan el mate en jornadas de lluvia. Sin embargo, la versión original se cocina en abundante grasa, lo que las hace poco saludables. Por eso, cada vez más personas buscan alternativas que conserven el sabor y la textura, pero con menos grasa.

La clave está en reemplazar la fritura por el horno o la sartén antiadherente, logrando una masa esponjosa y dorada sin necesidad de aceite. Además, podés usar harina integral para sumar fibra, yogur natural para dar humedad y apenas un toque de sal.

De esta manera, conseguís unas tortas fritas más livianas y fáciles de digerir, perfectas para acompañar el mate sin remordimientos. A continuación, te dejamos el paso a paso para que las prepares en casa.

Paso a paso: cómo hacer tortas fritas sin fritura

Mezclar en un bol 2 tazas de harina (puede ser integral o común), 1 cucharadita de sal y 1 cucharadita de polvo de hornear.

Agregar ½ taza de yogur natural y ¼ de taza de agua tibia. Amasar hasta lograr una masa suave.

Dejar reposar la masa durante 20 minutos cubierta con un repasador.

Estirar y cortar en discos del tamaño deseado.

Colocar en una placa ligeramente aceitada o sobre una sartén antiadherente bien caliente.

Cocinar de ambos lados hasta que estén doradas.