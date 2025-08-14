La estrategia del nuevo abogado de Claudio Contardi: pedirá prisión domiciliaria y juicio por jurados

Claudio Contardi, ex marido de Julieta Prandi condenado a 19 años de prisión por abuso sexual agravado, ya tiene definida su nueva estrategia judicial: solicitar la prisión domiciliaria. El pedido, impulsado por su nuevo abogado, Fernando Sicilia, se fundamentará en que el empresario fue padre hace menos de un mes y, según su defensa, debe hacerse cargo de su hija recién nacida.

Fernando Sicilia, el nuevo abogado de Contardi, confirmó que van a pedir la libertad

La decisión se activó apenas minutos después de escuchar el veredicto condenatorio en los Tribunales de Campana. Mientras Contardi salía esposado por la puerta trasera, por la principal se retiraba su anterior abogado, Claudio Nitzcaner, visiblemente molesto y sorprendido por la decisión de su ex defendido. “Yo no soy más su abogado, pregúntenle a él por qué”, declaró ante los medios.

Según pudo saber TN, Contardi ya había iniciado conversaciones con otros letrados antes de conocerse la sentencia. Finalmente, el elegido fue Sicilia, quien ya delineó tres ejes para revertir el fallo:

Prisión domiciliaria: el pedido central, basado en su reciente paternidad.

el pedido central, basado en su reciente paternidad. Juicio por jurados: solicitará que la causa se revise bajo esta modalidad, algo que inicialmente había pedido la querella de Prandi , pero que el propio Contardi rechazó durante el proceso.

solicitará que la causa se revise bajo esta modalidad, algo que inicialmente había pedido la querella de , pero que el propio rechazó durante el proceso. Cuestiones probatorias: argumentará que no se le permitió incorporar la cantidad de pruebas necesarias para su defensa, un planteo que ya había sido desestimado en el inicio del juicio.

Con esta estrategia, la defensa intentará modificar un fallo que generó un alto impacto mediático y que llevó a Contardi a compartir celda con los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa en la cárcel de Melchor Romero.

Fuente: TN