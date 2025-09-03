ESCUCHÁ RN RADIO
Emilia Attias rompió el silencio y desmintió los rumores de embarazo con una picante ironía

Emilia Attias

Emilia Attias

Tras los rumores sobre un posible embarazo, la actriz Emilia Attias utilizó sus redes sociales para enfrentar los dichos y desmentir la noticia de una manera original. 

El irónico mensaje de Emilia Attias sobre embarazo

A través de un posteo en Instagram, la actriz compartió un carrusel de imágenes de sus últimos días, acompañados de sus descripciones. En la tercera foto del posteo, se puede observar un auto con un sticker en su detrás que reza: «No baby on board, so please feel free to run into me», cuya traducción es: «No hay ningún bebé a bordo, así que por favor siéntete libre de chocarme«.

Como descripción, Attias simplemente escribió: «Rumores, chiques»

De esta forma, la actriz no solo desmintió la versión de su embarazo difundida por Luis Ventura, sino que se tomó la situación con ironía y elegancia. 

Tras su separación del actor Turco Naim, Attias inició una relación con el empresario Guillermo Freire. Según trascendió, ambos se habrían conocido en una fiesta de música electrónica y desde entonces, se volvieron inseparables. 


