Emilia Mernes volvió a los escenarios con sorpresas para sus fans: “Quería ofrecerles el show que se merecen”

Con cuatro sorprendentes cambios de look, que viene mostrando show a show y marcando tendencia en diferentes colores que va cambiando entre fechas, Emilia retomó su serie de shows con el increíble apoyo de sus fans.

La cantante innovó una vez más con una plataforma voladora que atravesó el Movistar Arena llevándola desde el escenario principal al escenario secundario ubicado en el otro extremo del bowl en la séptima noche de sus diez shows completamente agotados, producidos por Fenix Entertainment.

Emilia paralizó el show para pedirle disculpas a su público

Emilia detuvo el show para pedirles disculpas a sus fans por haber pospuesto su show por la fuerte gastroenteritis aguda que padeció y aprovechó para agradecerles por toda la paciencia y el amor que le brindaron últimamente. También le dedicó unas palabras a su compañero incondicional Duki por cuidarla en todo momento y reconfirmó que no está embarazada.

“Perdón por haber postergado esta fecha, la verdad es que estuve con una gastritis muy fuerte. Ya lo estuve contando en las redes. Tuve una culpa gigante de tener que suspender. No saben todo lo que me costó tener que decidirlo, pero realmente como estaba no podía hacerlo. Quería brindarles el show que ustedes se merecen”, remarcó la artista.

Luego de sus palabras, fue ovacionada por todo el Arena. En agradecimiento a su público Emilia dejó unos stickers originales en sus butacas con un mensaje donde les agradecía por su amor incondicional. Además, este show tuvo una novedad: Emilia estrenó a capela cantando junto a sus fans su nueva canción “Perdonarte ¿Para qué?”, editada junto a Los Ángeles Azules y anticipó que próximamente tendrá nueva música.

¿Quién fue músico invitado que acompaño a Emilia en su show?

Se trata de Duki, quién fue el músico invitado que volvió a hacerse presente en esta séptima fecha e interpretó junto a Emilia una sensacional versión del hit “Como si no importara”.

Una vez más, acompañada por una puesta en escena descomunal, junto a bailarines y coreografías destacadas, completaron un show demoledor. Quedan tres shows del total de diez Movistar Arena que vendió en solo 10 horas. Las próximas presentaciones serán los días miércoles 29, jueves 30 y viernes 31 de mayo.